Haberler

Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz Adana'da çiftçilerle buluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hasan Hüseyin Demiröz, Adana'da düzenlenen 'Yüz Yüze 100 Çiftçi' programında çiftçilerin taleplerini dinleyerek tarım politikalarını anlattı. Hedeflerinin üreticiyi güvenilir gıdayla buluşturmak olduğunu vurguladı.

Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Demiröz, Adana'da çiftçilerle bir araya geldi.

Demiröz, Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yüz Yüze 100 Çiftçi" programında çiftçilerin taleplerini dinledi.

Partisinin tarım, gıda ve hayvancılık politikalarını anlatan Demiröz, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Demiröz, Çukurova'nın tarım alanında önemli potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Hedefimiz, üreticiyi yeniden toprağa, tüketiciyi ise güvenilir gıdaya kavuşturmaktır. Çiftçi kazanacak, tüketici korunacak, ülke ekonomisi büyüyecek. Tarım ve hayvancılık alanındaki projelerimizi gittiğimiz her yerde üreticilerimizle paylaşıyoruz." dedi.

Toplantıya, Anahtar Parti Tarım Politikaları Başkan Yardımcısı Mustafa Seyhan Topaloğlu, Anahtar Parti Adana İl Başkanı Atilla Karataş, partililer ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın

Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dinlenme tesisinde 5 gündür park halinde olan otomobilden ceset çıktı

5 gündür dinlenme tesisinde duran aracın içinden dehşet çıktı
Dağ patladı içinden şelale çıktı

Dağ patladı içinden şelale çıktı
Gülsim Ali'den öpüşme sahnesi açıklaması: Kısmet başka projelerde

Yıldız oyuncudan dikkat çeken açıklama
Genç çifte hayatlarının şoku! 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler

Genç çifti yıkan gerçek! 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
Dinlenme tesisinde 5 gündür park halinde olan otomobilden ceset çıktı

5 gündür dinlenme tesisinde duran aracın içinden dehşet çıktı
Amedspor'da gece yarısı ayrılık! Taraftarlar 'Takımın başına o geçsin' diyor

Amedspor'da ayrılık! Taraftarlar "Takımın başına o geçsin" diyor
NATO ülkesi ABD'ye meydan okudu: Hepsinin yazılımlarını kırabiliriz

NATO ülkesi ABD'ye meydan okudu: Hepsinin yazılımlarını kırabiliriz