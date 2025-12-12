Yavuz Ağıralioğlu: Devletin Görevi Bilanço Kabartmak Değil, Sofrayı Doldurmaktır

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Devlet, kar eden bir şirket gibi davranamaz. Devletin görevi bilanço kabartmak değil, sofrayı doldurmaktır. Bizim anlayışımız nettir: İktidarımızda başarı ölçüsü, Et ve Süt Kurumu'nun kar hanesi olmayacak. Devlet kasasını değil, milletin sofrasını büyüteceğiz" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylşaımda, et ve süt fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Neden eti pahalıya tüketiyoruz, hatta neden çoğu zaman tüketemiyoruz? Cevabı uzun uzadıya aramaya gerek yok; Et ve Süt Kurumu'nun gelir tablosu tek başına yeterince konuşuyor. 2023–2024 arasında yalnızca bir yıl içinde net karını 20 kat artırmış bir kurumdan bahsediyoruz. Şunu sormak zorundayız: Özel sektörde bile kaç firma bir yılda karını 20'ye katlayabilir? Peki bu kurum bir kamu kurumu değil miydi? Enflasyonun altında ezilen, mutfağında tencereyi kaynatmakta zorlanan, çocuğuna ayda bir kez et yedirebilen milyonlar varken bir kamu kurumunun 'rekor kar' açıklamasıyla övünmesi kabul edilemez. Devlet, kar eden bir şirket gibi davranamaz. Devletin görevi bilanço kabartmak değil, sofrayı doldurmaktır. Bizim anlayışımız nettir: İktidarımızda başarı ölçüsü, Et ve Süt Kurumu'nun kar hanesi olmayacak. Başarı, halkın en ucuz, en sağlıklı ve en erişilebilir gıdaya ulaşabilmesidir. Devlet kasasını değil, milletin sofrasını büyüteceğiz."