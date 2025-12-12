Haberler

Yavuz Ağıralioğlu: Devletin Görevi Bilanço Kabartmak Değil, Sofrayı Doldurmaktır

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, devletin kar amacı gütmemesi gerektiğini vurgulayarak, Et ve Süt Kurumu'nun kar açıklamalarını eleştirdi. Ağıralioğlu, devletin asıl görevinin milletin gıda ihtiyacını karşılamak olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Devlet, kar eden bir şirket gibi davranamaz. Devletin görevi bilanço kabartmak değil, sofrayı doldurmaktır. Bizim anlayışımız nettir: İktidarımızda başarı ölçüsü, Et ve Süt Kurumu'nun kar hanesi olmayacak. Devlet kasasını değil, milletin sofrasını büyüteceğiz" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylşaımda, et ve süt fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Neden eti pahalıya tüketiyoruz, hatta neden çoğu zaman tüketemiyoruz? Cevabı uzun uzadıya aramaya gerek yok; Et ve Süt Kurumu'nun gelir tablosu tek başına yeterince konuşuyor. 2023–2024 arasında yalnızca bir yıl içinde net karını 20 kat artırmış bir kurumdan bahsediyoruz. Şunu sormak zorundayız: Özel sektörde bile kaç firma bir yılda karını 20'ye katlayabilir? Peki bu kurum bir kamu kurumu değil miydi? Enflasyonun altında ezilen, mutfağında tencereyi kaynatmakta zorlanan, çocuğuna ayda bir kez et yedirebilen milyonlar varken bir kamu kurumunun 'rekor kar' açıklamasıyla övünmesi kabul edilemez. Devlet, kar eden bir şirket gibi davranamaz. Devletin görevi bilanço kabartmak değil, sofrayı doldurmaktır. Bizim anlayışımız nettir: İktidarımızda başarı ölçüsü, Et ve Süt Kurumu'nun kar hanesi olmayacak. Başarı, halkın en ucuz, en sağlıklı ve en erişilebilir gıdaya ulaşabilmesidir. Devlet kasasını değil, milletin sofrasını büyüteceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
Karadeniz'de 4.1, Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

İki denizimizde dakikalar içinde peş peşe depremler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
Temizlik yaparken ağacın dibinde içi dolar dolu paket buldu

Ağacın dibinde buldu, tam çöpe atacakken içinden dolarlar fışkırdı
Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! 4 aşçı gözaltında

Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! Gözaltı sayısı arttı
Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt
Bolu Belediye Başkanı Özcan, Kabe'den video mesaj paylaştı

Kutsal topraklardan bu videoyu paylaştı
Dehşete düşüren görüntü: İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü

İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü
Mustafa Sarıgül'ün gelini Revna'dan dudak uçuklatan talep

Sarıgül'ün gelininin milyarlık talebi ağızları açık bıraktı
Kayseri'de bir kadını öldüren zanlı, boşanma aşamasındaki karısının evinin kapısını baltayla kırmaya çalışmış

Eşi başkasını katledince kurtulmuştu! Vahşetten bir detay kan dondurdu
Görüntüler tarihi çarşıdan! Turist taklidi yapınca ikram yağdı

Tepki çeken uygulama! Turist taklidi yapınca ikram yağdı
THY'nin 50 yıl önce düşen 'Bursa' uçağının sırrı çözülüyor

50 yıllık gizem çözüldü mü? Düşen uçağın enkazına Youtuber ulaştı
Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
title