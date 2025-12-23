Yavuz Ağıralioğlu'ndan Asgari Ücret Tepkisi: Bu Zam Değil, Emekçinin Makyajlanmış Yoksulluğudur

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 2026 yılı için belirlenen 28 bin 75 liralık asgari ücret tutarına tepki gösterdi.

Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücretliye reva görülen artış: yüzde 27! 1 Ocak 2025'te 22.104 TL olan asgari ücreti, TÜİK'e hesaplattığınız haliyle enflasyonla zaten yüzde 30 oranında erittiniz. Sonra da 28 bin 75 TL'yi 'zam' diye milletin önüne koydunuz. Emekçilerinizin gözünüzdeki değeri sadece 1 gram altın! Bu, zam değil; emekçinin makyajlanmış yoksulluğudur.

Bir yandan dilinizden düşürmediğiniz 'kişi başına 17 bin dolar gelir' masalını anlatıyorsunuz, öte yandan bu ülkede asgari ücretli, zamlı haliyle bile bu rakamın yarısına dahi ulaşamıyor. Şirketler, asgari ücret artışını fiyatlara yansıtıyor; yani verdiğiniz üç kuruşu, vatandaştan on kuruş olarak geri alıyorsunuz. Bu düzenin kazananı emekçi değil, bu çarpık sistemdir.

2024'te asgari ücreti yüzde 14 oranında enflasyona ezdirip, bugün hala 'çalışanı enflasyona ezdirmiyoruz' demek; açlık sınırının altında yaşamaya mahküm ettiğiniz milyonlar için artık bir karşılık taşımıyor. Biz buradan açıkça söylüyoruz: Bu ülke, emeğiyle ayakta duran insanına çok şey borçludur. Anahtar Parti'nin sözüdür: İnsan onuruna yakışan bir ücret politikası, bizim iktidarımızın ilk ve vazgeçilmez önceliği olacaktır."