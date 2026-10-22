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Anadolu Üniversitesinde üçüncü Bağımlılık Farkındalık Haftası etkinliklerle başladı

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Anadolu Üniversitesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Bağımlılık Farkındalık Haftası, Eczacılık Kapısı'ndan Anadolu Park'a yapılan yürüyüşle başladı. Etkinliklerde atölyeler, sanal gerçeklik simülasyonları, spor müsabakaları ve bağımlılık risklerine ilişkin seminer yer alıyor.

Anadolu Üniversitesinde Bağımlılık Önleme Çalışmaları Birim Müdürlüğünce bu yıl üçüncüsü düzenlenen Bağımlılık Farkındalık Haftası, festival yürüyüşü, atölye çalışmaları, sportif faaliyetler ve seminerlerle başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Eczacılık Kapısı'ndan başlayarak Anadolu Park'ta tamamlanan festival yürüyüşüyle başlayan programda katılımcılara çeşitli yiyecekler ikram edildi.

Kampüsteki açık hava etkinliklerinde ahşap boyama, punch, mandala, miyuki takı tasarımı ve ebru atölyeleri düzenlendi.

Yeşilay Gençlik Komisyonu da bez çanta boyama ve vizyon panosu hazırlama atölyeleriyle programa katıldı.

Bağımlılık ve güvenli yaşam konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla emniyet kemeri, takla atma ve alkollü araç kullanımı simülasyonları gerçekleştirildi.

Sanal gerçeklik gözlükleriyle sunulan simülasyonlarda öğrenciler, riskli davranışların olası sonuçlarını deneyimleme fırsatı buldu.

Sportif faaliyetler kapsamında Yunus Emre Spor Salonu'nda satranç, masa tenisi, dart ve floor curling müsabakaları düzenlendi. Anadolu Park'ta ise matrak, mini golf ve bilek güreşi etkinlikleri yapıldı.

Sağlıklı beslenme yarışması düzenlendi

Hafta kapsamında gerçekleştirilen "Bowl Challenge: Sağlıklı Seçimini Tasarla" yarışmasında öğrenciler, sağlıklı ve dengeli tabaklar hazırladı.

Eskişehir Meslek Yüksekokulu (EMYO) Uygulama Mutfağı'nda, Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Dr. Mutlu Doğan'ın yürütücülüğünde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, aşçılık programı öğrencilerinin mentörlüğünde kendilerine sunulan malzemelerle yaratıcı tabaklar oluşturdu.

Bağımlılıkta erken farkındalığın önemi anlatıldı

İletişim Bilimleri Fakültesi Şener Şen Salonu'nda "Kontrol Kimde? Bağımlılıklar, Riskler ve Seçimler" başlıklı seminer düzenlendi.

Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Tuğba Görgülü, bağımlılığın yalnızca irade zayıflığıyla açıklanamayacağını belirterek biyolojik, psikolojik ve sosyal faktörlerin bağımlılık sürecindeki etkilerine dikkati çekti.

Bağımlılığın bir gecede ortaya çıkmadığını ifade eden Görgülü, sürecin merak ve denemeyle başlayabildiğini, tekrarlayan kullanımla riskli bir davranış örüntüsüne dönüşebildiğini kaydetti.

Üniversite dönemindeki genç yetişkinlerin bağımlılık açısından risk altında olabileceğini belirten Görgülü, çevrim içi bahis ve oyun sitelerine günün her saati erişilebilmesinin bu riski artırabildiğini vurguladı.

Görgülü, bağımlılıkla mücadelede kontrolün kaybedildiğinin erken fark edilmesinin ve gerektiğinde profesyonel destek alınmasının önemine işaret etti.

Seminer, öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen bilgilendirmelerin ardından sona erdi.

Bağımlılık Farkındalık Haftası etkinliklerinin yarın atölye çalışmaları, sportif faaliyetler ve farkındalık programlarıyla devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA
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