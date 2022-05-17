Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki trafik kazası ulaşımı aksattı - Haberler

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde taş yüklü tırın şarampole devrilmesi ulaşımda aksamaya neden oldu.

Otoyolun Ankara istikameti Körfez gişeler bağlantı yolunda A.K. idaresindeki 41 ABS 885 plakalı taş yüklü tır, bariyere çarparak şarampole devrildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan tır şoförü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bariyerin bir bölümünün tırın dorsesine saplandığı görüldü.

Kaza nedeniyle otoyolunun Körfez gişeler bağlantı yolu bir süre trafiğe kapatıldı, sürücüler en yakın çıkış noktası olan İzmit batı gişelerine yönlendirildi.

Tır ve dorsenin kaldırılmasının ve temizlik çalışmasının ardından bölgede aksayan ulaşım normale döndü.