Amedspor İstişare Kurulu, Nahit Eren ile devam kararı aldı

Amedspor İstişare Kurulu, Şehmuz Özer Tesisleri'nde yaptığı açıklamada, mevcut Başkan Nahit Eren ile devam kararı aldığını duyurdu. Kurul Başkanı Metin Klavuz, transfer çalışmaları, kongre süreci ve altyapı projeleri hakkında bilgi verdi. DTSO Başkanı Mehmet Kaya, başarının ortak akıl sayesinde geldiğini vurguladı. Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Serra Bucak, Amedspor'un barış için önemli bir rol oynadığını belirtti. Başkan Nahit Eren ise kurumsallık ve profesyonelliğin önemine değinerek, taraftarın desteğinin kritik olduğunu ifade etti.

