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Amed Sportif'in 19 eski idarecisi bahis soruşturmasında PFDK'ya sevk edildi

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Amed Sportif'in 19 eski idarecisi bahis soruşturmasında PFDK'ya sevk edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis soruşturması kapsamında Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün bahis oynadığı tespit edilen 19 eski idarecisi PFDK'ya sevk edildi. Eski idareciler hakkında Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca tedbirli sevk kararı verildi.

(DİYARBAKIR) – Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında Amed Sportif Faaliyetler Kulübünün eski idarecisi 19 kişi, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) 30 Eylül Disiplin Sevkleri toplantısında alınan kararları açıkladı.

Alınan kararda, Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün eski idarecileri Bilal Can, Lezgin Yürekli, Sadık Sana, Mehmet Salih Arzu, Rojbin Tellioğlu, Mehmet Deli, Remzi Özyıldız, Mehmet Ali Acar, Onur Mercan, Mazlum Altındağ, Nurettin Yıldız, Ergin Başari, Ronayi Binen, Mehmet Begün, Yılmaz Demir, Mehmet Veysi Koyun, Mehmet Çakmakçı, Bekir Güneş ve Mustafa Mesut Kaya Futbol Disiplin Talimatı'nın 57.maddesi uyarınca 30 Eylül 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verildiği bildirildi.

Kaynak: ANKA
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