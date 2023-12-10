Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Hakkarigücüspor'u 4-2 yendi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Hakkarigücüspor'u 4-2 yendi. Zaman zaman çekişmeli geçen maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı. İkinci yarıya daha iyi başlayan konuk ekip, bulduğu gollerle karşılaşmayı 4-2 kazandı. Karşılaşmayı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım da takip etti. Ligde 4. galibiyetini alan Diyarbakır ekibi puanını 16'ya yükseltti, Hakkarigücüspor ise 14 puanda kaldı.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Hakkarigücüspor'u 4-2 yendi.
Merzan Futbol Sahası'ndaki müsabakaya futbolseverler ilgi gösterdi.
Zaman zaman çekişmeli geçen maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
İkinci yarıya daha iyi başlayan konuk ekip, bulduğu gollerle karşılaşmayı 4-2 kazandı.
Karşılaşmayı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım da takip etti.
Ligde 4. galibiyetini alan Diyarbakır ekibi puanını 16'ya yükseltti, Hakkarigücüspor ise 14 puanda kaldı.