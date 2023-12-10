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Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Hakkarigücüspor'u 4-2 yendi

10 Aralık 2023 15:13 Son Güncelleme: 15:15 Abone Ol

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Hakkarigücüspor'u 4-2 yendi. Zaman zaman çekişmeli geçen maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı. İkinci yarıya daha iyi başlayan konuk ekip, bulduğu gollerle karşılaşmayı 4-2 kazandı. Karşılaşmayı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım da takip etti. Ligde 4. galibiyetini alan Diyarbakır ekibi puanını 16'ya yükseltti, Hakkarigücüspor ise 14 puanda kaldı.