Üye Girişi
Haberler

Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Hakkarigücüspor'u 4-2 yendi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Hakkarigücüspor'u 4-2 yendi. Zaman zaman çekişmeli geçen maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı. İkinci yarıya daha iyi başlayan konuk ekip, bulduğu gollerle karşılaşmayı 4-2 kazandı. Karşılaşmayı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım da takip etti. Ligde 4. galibiyetini alan Diyarbakır ekibi puanını 16'ya yükseltti, Hakkarigücüspor ise 14 puanda kaldı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Hakkarigücüspor'u 4-2 yendi.

Merzan Futbol Sahası'ndaki müsabakaya futbolseverler ilgi gösterdi.

Zaman zaman çekişmeli geçen maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

İkinci yarıya daha iyi başlayan konuk ekip, bulduğu gollerle karşılaşmayı 4-2 kazandı.

Karşılaşmayı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım da takip etti.

Ligde 4. galibiyetini alan Diyarbakır ekibi puanını 16'ya yükseltti, Hakkarigücüspor ise 14 puanda kaldı.

Kaynak: AA / Güncel

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş Gençlik Futbol Spor Maç Sonucu Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Aralık ayında hangi balık yenir? Aralık ayında hangi balık türlerini yemek gerekir 2023? Kırklareli hangi parti? Kırklareli Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Kırklareli yerel seçim sonuçları 2019! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 10 Aralık İnstagram ne oldu, sorun mu var? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 10 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Kargolar pazar günü açık mı? Kargo şubeleri pazar günü açık mı, hizmet veriyor mu? Yarın yağmurlu mu? Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 11 Aralık hava durumu! Wednesday 2. sezon fragman! Wednesday 2. sezon fragmanı yayınlandı mı, nereden izlenir? Calve hangi ülkenin, kimin markası? Calve İsrail malı mı? Bugün ne sınavı var? Bugün hangi sınav var? 10 Aralık Pazar hangi sınav yapılacak? AÖF sınav yerleri nasıl öğrenilir? AÖF sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? BİM aktüel ürünler kataloğu - 10 Aralık indirimleri ve fırsatları: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Dün gece deprem oldu mu? 10 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? Gönül Dağı 118. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (10 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! Bursa'da Deprem mi oldu? Bursa'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title