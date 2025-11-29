Haberler

Ambarlı Gümrük Limanı'nda 394 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Ambarlı Gümrük Limanı'nda 394 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı, Ambarlı Gümrük Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, toplam 394 bin 117 paket kaçak sigaranın ele geçirildiğini açıkladı. Yapılan analizler sonucu piyasa değeri 94 milyon TL olarak belirlenen kaçak sigaraların imha edilmesi planlanıyor.

TİCARET Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin, Ambarlı Gümrük Limanı'nda yalıtım malzemeleri arasına gizlenmiş halde, toplam 394 bin 117 paket kaçak sigara ele geçirdiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nce yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince transit rejimi hükümleri çerçevesinde, Ambarlı Gümrük Sahası'na gelen bir TIR aracı takibe alındı. Gümrükler Muhafaza ekipleri, Ambarlı Gümrük Limanı'nda gerçekleştirdikleri başarılı operasyonda, yalıtım malzemeleri arasına gizlenmiş halde, toplam 394 bin 117 paket sigara ele geçirdi. Yapılan incelemelerde, ele geçirilen kaçak sigaraların piyasa değerinin 94 milyon TL olduğu tespit edildi. Operasyon kapsamında tespit edilen kaçak eşyanın yabancı bandrollü olduğu belirlendi. Yakalaması gerçekleştirilen kaçak eşya, imha edildi" denildi.

Kaçakçılıkla mücadelenin, gelişmiş analiz sistemleri ve kesintisiz denetim kapasitesiyle sürdürüldüğü belirtilerek, "Kaçak sigara ticaretinin; kayıt dışı ekonomiyi büyüttüğü, vergi kaybına yol açtığı, organize suç gruplarına finansman sağladığı, toplum sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiği bilinciyle yürütülen mücadele, sıfır tolerans yaklaşımıyla devam etmektedir. Olayla ilgili olarak Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma devam etmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, ülkemizin ekonomik güvenliği, toplum sağlığı ve kamu düzeninin korunması amacıyla; sigara kaçakçılığı dahil olmak üzere her türlü kaçakçılık faaliyetine karşı kararlı duruşumuzdan taviz vermeden, mücadelemizi sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
