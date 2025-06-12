Amatör Oltacı Taşucu'nda 2 Köpek Balığı Yakaladı

Amatör oltacı kıyıdan 2 köpek balığı yakaladı

MERSİN - Mersin'in önemli turim bölgelerinden Taşucu'nda kıyıdan amatör olarak avlanan Durmuş Ali Keskin'in oltasına bir gecede 2 köpek balığı takıldı. Oltayı çektiğinde ilk köpek balığını fark eden Keskin'in heyacanlı anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Kule vinç operatörü olarak çalışan 32 yaşındaki Durmuş Ai Keskin, gece oltasıyla Silifke İlçesi Taşucu Mahallesinde balık avına çıktı. Kıyıdan oltasını atan Keskin, büyük bir heyecanla yakaladığı balığı kıyıya çekti. Önce büyük ve normal bir balık olduğunu düşünen Keskin,kıyıya çektiğinide yakaladığı hayvanın köpek balığı olduğunu gördü. O heyecanlı anları ise eşi cep telefonu ile görüntülendi. Keskin, daha sonra yine aynı noktada farklı bir köpek balığı daha yakalarken her ikisinide doğal yaşam alanına geri bıraktı.

"Köpek balığı yakalama heyecanı yaşadık"

Yaşananları anlatan Durmuş Ali Keskin," Arada balık tutmak bölgemizdeki herkes gibi bizim de hobimiz. Akşamda o günlerden bir tanesiydi. Eşimle birlikte gittik şans eseri 2 tane köpek balığı yakaladık. Biri 15-20, diğeri de 50 kilonun üzerindeydi. İlk defa köpek balığı yakalama heyecanı yaşadık. Belki bir çok balıkçının hayalidir köpek balığı yakalamak bizde yakalayınca sevindik. Yetkili birimlerle de görüştük zararsız olduğunu söylediler, bizde doğal yaşama zarar vermeme adına hayvanı saldık"dedi.

Bir çok kişinin köpek balığı nedeniyle denize girmeyin dediğini de aktaran Keskin, yakalanan cinsin saldırdan bir köpek balığı olmadığını öğrendiklerini söyledi.

321 kilometre Akdeniz'e kıyısı olan Mersin'de son günlerde kıyıya yakın noktlarda köpek balıklarının görüldüğü ileri sürülmüştü.