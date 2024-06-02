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Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Taşova Hünerli Eller Kadın Kooperatifi'ni ziyaret etti

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Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Taşova Hünerli Eller Kadın Kooperatifi'ni ziyaret ederek yapılan çalışmaları inceledi. Vali Doruk, kadın kooperatiflerine önem verdiklerini belirtti ve bölgedeki meyvecilik faaliyetlerinin önemine değindi.

Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Taşova Hünerli Eller Kadın Kooperatifi'ni ziyaret etti.

Kooperatif Başkanı Özlem Genç'ten bilgiler alan Vali Doruk kooperatif binasını gezerek yapılan çalışmaları inceledi.

Doruk, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadınların dokunduğu her yere güzellik kattığını ve kadın kooperatiflerine önem verdiklerini söyledi.

Türk kadınlarının üretken ve çalışkan olduğunu ifade eden Doruk, "Güzel sonuçlar elde ettiğimiz kadın kooperatiflerimiz var, yeni kurulmasına rağmen şu an çok başarılılar. Bölgemizde meyvecilik önemli, bunun katma değerini artırarak üretmek daha da önemli. Kooperatifimiz DOKAP üzerinden kurulmuştur. Burada meyve kurutma işi de yapılmaktadır. Taşova ilçemizde altın çiçek bamyasının yanında meyvecilik de önemli derecede yer almaktadır. Amasya genelinde 13 kadın kooperatifimiz bulunmaktadır." diye konuştu.

Ziyarette Vali Doruk'a, Kaymakam Efe Kılıç ve Belediye Başkanı Ömer Özalp eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

Yılmaz Doruk Taşova Amasya Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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