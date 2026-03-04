Haberler

Amasya Valisi Bakan, Yerkozlu köyünde iftar yaptı

Amasya Valisi Bakan, Yerkozlu köyünde iftar yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya Valisi Önder Bakan, Taşova ilçesine bağlı Yerkozlu köyünde vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.

Amasya Valisi Önder Bakan, Taşova ilçesine bağlı Yerkozlu köyünde vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.

Köy misafirhanesinde düzenlenen programda konuşan Vali Bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin güçlü iradesi ile 86 milyonun bu coğrafyada huzur içerisinde yaşadığını belirtti.

Geçen yıl zirai don kaynaklı Amasya genelinde 400 milyon lira zarar oluştuğunun altını çizen Bakan, "Devlet olarak TARSİM sigortası olmayanlar dahil 314 milyon lira zarar karşılandı. Bizim de vatandaş olarak en büyük görevimiz bir ve beraber olmak ve ülkemizi en iyi yerlere taşımaktır." dedi.

Programa Kaymakam Salih Kartal, İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit, MHP İl Başkanı Mustafa Akgül, AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Aykan, CHP İlçe Başkanı Ömer Sayar, İl Genel Meclis üyeleri, kurum müdürleri ve vatandaşları katıldı.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk
İran'dan sonra bir sınır komşumuzda daha patlama sesleri duyuluyor

Karanlığa gömülen bir sınır komşumuzda daha patlama sesleri
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama

Türkiye'de düşürülen füzeyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uğurcan Çakır'dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest

Plakaya bakıp peşine düştü, ışıklarda hiç beklemediği bir şey oldu
Putin'den savaş alameti gibi hamle: Ordudaki askeri personel sayısını artırdı

Putin'den savaş alameti gibi hamle! Resmen imzaladı
Netanyahu'ya ana muhalefetten Lübnan'a 'karadan işgal' çağrısı

Netanyahu'ya muhalefetten "karadan işgal" çağrısı! Hedef İran değil
İran, Hürmüz Boğazı'nda Malta bandıralı gemiyi vurdu

İran'ın boğazda şakası yok! Savaştan Akdeniz ülkesi de nasibini aldı
Uğurcan Çakır'dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest

Plakaya bakıp peşine düştü, ışıklarda hiç beklemediği bir şey oldu
İngiltere'de casusluk soruşturması: İşçi Partili vekilin eşi gözaltında

Ülke bu olayla çalkalanıyor! Casuslukla suçlanan isme şaşıracaksınız
Hakem kararlarına isyan edip apar topar ligden çekildiler

Hakem kararlarına isyan edip apar topar ligden çekildiler