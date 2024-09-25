Önder Bakan Amasya Valiliği'ne Atandı ve Görevine Başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Amasya Valiliğine atanan Önder Bakan, görevine başladı.

Bakan, Valiliğe gelişinde Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, vali yardımcıları, kaymakamlar, il müdürleri ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Polis mangasını selamlayan Vali Bakan, makamında yaptığı açıklamada, bugün görevine başladığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya şükranlarını sundu.

Amasya'nın potansiyelini bildiğini aktaran Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün Amasya halkının emniyet ve huzuru için mesai arkadaşlarımızın tamamıyla birlikte çalışacağız. Amasya'yı biraz biliyorum. Çok kısa bir zamanda daha detaylarıyla öğreneceğiz. Ama tarım, turizm ve üretim potansiyelleri çok yüksek olan bir şehrimiz. Bu üretim potansiyellerini ülke ekonomisine de katkı sağlayacak şekilde şehrin bütün aktörleriyle birlikte istişare ederek, girişimcilerimizle birlikte daha yukarıya çekmek için emek vereceğiz. Bu konuda da bütün gücümüzle bu şehir için çalışacağız."

Vali Bakan daha sonra vali yardımcıları, kaymakamlar ve il müdürleriyle basına kapalı toplantı yaptı.