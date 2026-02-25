Haberler

Merzifon'da "IBAN Tuzağı" konferansı düzenlendi

Merzifon'da 'IBAN Tuzağı' konferansı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Merzifon Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen konferansta dijital dolandırıcılık ve IBAN kiralama konuları ele alındı. Cumhuriyet Savcılığı, öğrencilere dijital dünyada dikkat etmeleri gereken hususları anlattı.

Amasya Üniversitesi Merzifon Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencilerine yönelik "IBAN Tuzağı" konferansı düzenlendi.

Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MYO Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, dijital dolandırıcılık hakkında öğrencilere bilgi verildi.

Merzifon Cumhuriyet Başsavcısı Mevlüt Furkan Akkaya, burada yaptığı konuşmada, IBAN kiralama konusunda son dönemde gençlerin ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kaldığını, bu kapsamda toplumun bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.

Merzifon Cumhuriyet Savcısı Erdi Balcı ise IBAN kiralama suçlarının çoğu zaman fark edilmeden işlendiğini, gençlerin istemeden suçun bir parçası haline gelebildiğini belirtti.

Dijital dünyada atılan her adımın hukuki sonuçlarının olduğuna dikkati çeken Balcı, "Öğrencilerin kişisel ve finansal bilgilerini korumaları son derece önemlidir. Özellikle IBAN kiralama gibi suçlar gençler için ciddi sonuçlar doğurabilir." dedi.

Konferansa Merzifon Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Onur Çapkulaç, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Hülya Turan
Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi

Dünya için kara gün! Dört bir yandan aynı haberler geldi
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra'ya geldi

Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi ayakta durmakta zorlanıyor

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor!
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek

Müthiş Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları...
Beşiktaş'tan savunmaya sürpriz hamle

Beşiktaş'tan yılın sürprizi
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
Senegal'de eş cinsel ilişkiye 10 yıl hapis cezası

Meclis'e sunuldu! Bir ülkeden sapkın ilişki yaşayanlara hapis cezası
Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var

Bir kadının "Eniştem" dediği kişiyle yaptığı paylaşıma tepki yağıyor