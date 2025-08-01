Amasya Organize Sanayi Bölgesi Toplantısı Gerçekleştirildi

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Amasya Valisi Önder Bakan başkanlığında düzenlenen toplantıda, Organize Sanayi Bölgesi'nin durumu ve bölgedeki sanayi yatırımları ele alındı. Vali Bakan, Amasya'nın ekonomik kalkınması için OSB'nin önemine vurgu yaptı.

Amasya Valisi Önder Bakan başkanlığında, Amasya Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Müteşebbis Heyeti Toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, OSB'nin mevcut durumu ve bölgedeki sanayi yatırımlarıyla ilgili çeşitli konular ele alındı.

Vali Bakan, toplantıda yaptığı konuşmada, Amasya'nın ekonomik kalkınması için Organize Sanayi Bölgesi'nin önemine dikkat çekti.

Toplantıya katılan diğer heyet üyeleri de, bölgedeki işletmelerin daha verimli hale gelmesi ve yeni yatırımların çekilmesi için atılacak adımlar hakkında görüşlerini paylaştı.

Toplantının ardından, Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılacak çalışmalar ve projelerle ilgili planlamaların devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Ervanur Uyar - Güncel
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