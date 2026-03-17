Göynücek'te tarım alanlarına yönelik fizyolojik inceleme yapıldı

Amasya'nın Göynücek ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hububat ekili alanlarda buğdayın gelişim durumu ile meyve bahçelerinde ağaçların sağlığını ve seralarda marul üretimini gözlemledi.

Amasya'nın Göynücek ilçesinde tarımsal üretim alanlarında fizyolojik gözlem gerçekleştirildi.

Göynücek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hububat ekili alanlarda yapılan incelemede, buğdayın gelişim durumu değerlendirildi.

Çalışma kapsamında bitkilerin boyu, yaprak rengi, kardeşlenme durumu ile hastalık ve zararlı belirtileri gözlemlendi.

Ekipler ayrıca meyve bahçelerinde de kontrol yaptı. Bahçelerdeki ağaçların genel durumu incelenirken, hastalık ve zararlı varlığı, sürgün gelişimi ve çiçeklenme durumları değerlendirildi.

Seralarda üretimi yapılan marullarda da hasat öncesi kontrol yapıldı.

Kaynak: AA / Ervanur Uyar
