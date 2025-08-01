Amasya'da Süt Ürünleri Fabrikası Ziyareti

Amasya'da Süt Ürünleri Fabrikası Ziyareti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya Valisi Önder Bakan ve TBMM 25. Dönem Başkanı Dr. İsmet Yılmaz, yerel süt ürünleri fabrikasını ziyaret ederek üretim süreçleri ve il ekonomisine katkılarını değerlendirdi.

Amasya Valisi Önder Bakan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 25. Dönem Başkanı Dr. İsmet Yılmaz, kentte faaliyet gösteren bir süt ürünleri fabrikasını ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, fabrika yetkililerinden üretim süreçleri ve il ekonomisine sağladığı katkılar hakkında bilgi alındı.

Vali Bakan, fabrikanın Amasya ekonomisine önemli katkılar sunduğunu belirterek, yerel sanayinin güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Dr. Yılmaz ise, yerel üreticilerin desteklenmesinin ve istihdam yaratılmasının önemine değindi.

Ziyaretin ardından, fabrikanın üretim kapasitesinin artırılması ve bölgedeki ekonomik gelişime katkı sağlanması gerektiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Ervanur Uyar - Güncel
Osimhen gölgede kalacak! Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi

Osimhen gölgede kalacak! Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dua Lipa, Kosova Cumhuriyeti vatandaşı oldu

Ünlü şarkıcıya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle vatandaşlık verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.