Amasya'da Süt Ürünleri Fabrikası Ziyareti

Amasya Valisi Önder Bakan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 25. Dönem Başkanı Dr. İsmet Yılmaz, kentte faaliyet gösteren bir süt ürünleri fabrikasını ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, fabrika yetkililerinden üretim süreçleri ve il ekonomisine sağladığı katkılar hakkında bilgi alındı.

Vali Bakan, fabrikanın Amasya ekonomisine önemli katkılar sunduğunu belirterek, yerel sanayinin güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Dr. Yılmaz ise, yerel üreticilerin desteklenmesinin ve istihdam yaratılmasının önemine değindi.

Ziyaretin ardından, fabrikanın üretim kapasitesinin artırılması ve bölgedeki ekonomik gelişime katkı sağlanması gerektiği ifade edildi.