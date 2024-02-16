Amasya'da ruhsatsız tabanca operasyonu

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir işyeri ve evde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde operasyon düzenledi.

M.B'ye ait iş yerinde ve G.A'ya ait evde yapılan aramada, 2 tabanca, 2 şarjör ve 41 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.