Amasya'da Otizmli Çocuklar İçin Yüzme Etkinliği Düzenlendi

Amasya'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Amasya Otizm Derneği tarafından otizmli çocuklar için yüzme etkinliği düzenlendi.

Yüzme havuzunda gerçekleştirilen etkinliğe Vali Yılmaz Doruk'un eşi Meral Doruk, SGK İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel, Amasya Otizm Derneği Başkanı İbrahim Kurt ile otizmli çocuklar ile aileleri katıldı.

Amasya Otizm Derneği Başkanı İbrahim Kurt, otizmli çocukların sosyalleşmelerine katkı sağlamak ve gelişimlerini desteklemek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Otizmli çocuklarla vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Kurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Annesinin yüzünü yıkayamadığı çocuklarımız şu anda havuzdan çıkmıyorlar, yüzmeyi öğrendiler. Burada yaptığımız sosyal faaliyet aslında çocukların bir tedavisi. Otizmin dünyada tedavisi yok, yüzme, spor, masa tenisi gibi etkinlikler, otizmli çocuklarımızın tedavisine katkı sağlıyor. Kulaç atarak hayatla barışıyorlar, yaşamayı öğreniyorlar."

Velilerden Tuğba Dağıstan Aşık ise yüzme eğitimi ile çocukların hayata tutunduklarını vurgulayarak, "Kalplerimizi suya bıraktık, çocuklarımız burada yüzme eğitimi alarak kendilerini geliştirdi. Öz güvenleri geldi. Çocuklarımız çok mutlu, çocuklarımız mutlu olduğu için ailelerimiz de mutlu." ifadesini kullandı.