Haberler

Amasya'da Modern Sulama Tesisi Açıldı

Amasya'da Modern Sulama Tesisi Açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Kayadüzü Köyü'nde, 185 hektar tarım arazisini kapsayan Göletten Basınçlı Sulama Tesisi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Amasya Valisi Önder Bakan, tesisin çiftçilere su tasarrufu sağlayacağını ve üretim verimliliğini artıracağını belirtti.

Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Kayadüzü Köyü'nde yapımı tamamlanan Göletten Basınçlı Sulama Tesisi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Amasya İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 2025 yılı yatırım programı kapsamında hayata geçirilen proje ile birlikte 185 hektar tarım arazisi modern sulama sistemine kavuştu.

Tesisin açılış törenine, Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, İl Genel Meclisi üyeleri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

Amasya Valisi Önder Bakan, törende yaptığı konuşmada, Amasya'da önemli projelerin hayata geçtiğini söyledi.

Tarımsal üretimi artırmak amacıyla üreticilere destek olmaya devam ettiklerini ifade eden Bakan, tesisin çiftçilere hem su tasarrufu sağlayacağını hem de üretim verimliliğini artıracağını kaydetti.

Bakan, daha sonra Kayadüzü köyünde vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel
6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında yeni gelişme
Erdoğan tartışmalara noktayı koydu: Bahçeli ile aramızda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil

Günlerdir konuşulan iddiaya noktayı koydu: Döner dönmez adımı atarız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sındırgı'da korkutan deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

Afet bölgesi ilan edilen ilde korkutan deprem! İstanbul da sallandı
Rus milyarder ve eşi villada ölü bulundu

Rus milyarder ve eşi villada öldürüldü! Cüzdan boş çıkınca...
Japonya'da 6.8'lik deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Ülke 6.8'lik depremle sallandı! Tsunami uyarısı korkuyu katladı
6 işçinin öldüğü facianın ardından rezil paylaşımlar! Ölenlere hakaret ve küfür ettiler

6 kişinin öldüğü yangın sonrası büyük rezillik! Hemen harekete geçildi
Sındırgı'da korkutan deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

Afet bölgesi ilan edilen ilde korkutan deprem! İstanbul da sallandı
15 yaşında çocuğun kullandığı araç ikiye bölündü! 2 çocuk öldü, 1'i ağır yaralı

15 yaşındaki çocuğun kullandığı araçtan geriye bu görüntü kaldı
Cinayet evi yıkıldı, Sinem'in katili kayıp

Cinayet evi yıkıldı, Sinem'in katili kayıp
Gürsel Tekin'den bomba sözler: Kılıçdaroğlu her türlü desteği veriyor

Kayyum Gürsel Tekin, sessizliğini koruyan Kılıçdaroğlu'nu ateşe attı
4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba

4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba
Bomba iddia: Interpol devrede, 600 futbolcu ifadeye çağrılacak

Korkulan oldu! Interpol, Türkiye'deki 600 futbolcu için harekete geçti
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı

Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı
Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu

Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.