Amasya'da Modern Sulama Tesisi Açıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Kayadüzü Köyü'nde yapımı tamamlanan Göletten Basınçlı Sulama Tesisi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Amasya İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 2025 yılı yatırım programı kapsamında hayata geçirilen proje ile birlikte 185 hektar tarım arazisi modern sulama sistemine kavuştu.

Tesisin açılış törenine, Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, İl Genel Meclisi üyeleri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

Amasya Valisi Önder Bakan, törende yaptığı konuşmada, Amasya'da önemli projelerin hayata geçtiğini söyledi.

Tarımsal üretimi artırmak amacıyla üreticilere destek olmaya devam ettiklerini ifade eden Bakan, tesisin çiftçilere hem su tasarrufu sağlayacağını hem de üretim verimliliğini artıracağını kaydetti.

Bakan, daha sonra Kayadüzü köyünde vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.