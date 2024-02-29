Amasya'da Köy Okulu Öğrencilerine Sanal Gerçeklik Gözlüğü Desteğiyle Eğitim Verildi
Amasya'nın Uygur köyünde bulunan Şehit Eraslan Güngör Ortaokulu'nda öğrencilere, sanal gerçeklik gözlüğü desteğiyle çeşitli branşlarda eğitim verildi. Toplam 70 öğrenciye eğitim verilen etkinlikte, öğrencilerin hayal gücü ve görsel olarak öğrenmenin artırılması ve pekiştirilmesi hedeflendi.
Amasya'da bir köy okulu öğrencilerine, sanal gerçeklik gözlüğü desteğiyle eğitim verildi.
Uygur köyü, Şehit Eraslan Güngör Ortaokulu'nda öğrencilere, sanal gerçeklik gözlüğü desteğiyle, çeşitli branşlarda eğitim verildi ve eğlenceli etkinlikler düzenlendi.
Öğrencilere eğitim veren Dr. Gökhan Sontay, toplam 70 öğrenciye eğitim verildiğini ifade ederek, "5-6-7-8. sınıf öğrencilerine, 2 grup halinde sanal eğitim verildi. Öğrencilerin hayal gücü ve görsel olarak öğrenmenin artırılması ve pekiştirilmesini hedefliyoruz." dedi.