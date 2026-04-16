Amasya'da çiçek açan kiraz ağaçları bahçeleri beyaza bürüdü

Amasya'da kiraz ağaçlarının çiçek açmasıyla bahçeler beyaza büründü. İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Arslan, kiraz bahçelerini ziyaret ederek durum değerlendirmesi yaptı ve üreticilerin ihracat konusunda iyi durumda olduğunu belirtti.

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Arslan, üretici Ali Pehlivan'a ait 18 dönümlük kiraz bahçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Arslan ile İl Müdür Yardımcısı Murat Güneş ve Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Sefa Kılıç, çiçek açan bahçelerin genel durumunu değerlendirdi.

Arslan, geçen hafta hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle don meydana gelebileceğinden endişe duyduklarını belirterek, "Kiraz bahçesinde Allah'a şükür, herhangi bir sıkıntımız yok. Çiçekler de güzel şekilde döllenme yapıyor. İnşallah bu yıl güzel kiraz yiyeceğiz diye gözüküyor. Ali amca, kirazları çok kaliteli olduğu için özellikle ihracata gittiğini söylüyor." ifadelerini kullandı.

Ali Pehlivan da kiraz ağaçlarındaki çiçeklenmenin oldukça güzel olduğunu dile getirerek, "Ürettiğim kirazları ihracata gönderiyorum. Çeşitlerim çoğunlukla '0900' türü ama diğerlerinden de var. Benim için kazançlı bir meyve. Gençlere tavsiyem, kirazı bırakmasınlar." dedi.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt
