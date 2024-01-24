Amasya'da kamu yatırımları değerlendirildi

Amasya'da kamu yatırımlarının değerlendirildiği İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Yılmaz Doruk'un başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikte düzenlenen toplantıda, Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Vali Yardımcısı Adem Ünal, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ve yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri yer aldı.

Vali Doruk, kamu kurum ve kuruluşlarının İl genelinde yapmış olduğu çalışmaları detaylı olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Amasya için gerekli proje ve çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü ifade eden Doruk, şunları kaydetti:

"İlimizde 2023 yılı sonu itibarıyla yatırımcı bölge ve il müdürlükleri ile belediyelere ait kamu yatırımları; Tarım sektöründe 3,2 milyar lira tutarında 144 adet, ulaştırma-haberleşme sektöründe 6,7 milyar lir tutarında 83 adet, eğitim sektöründe 1,2 milyar lira tutarında 131 adet, enerji sektöründe 422 milyon lir tutarında 5 adet, sağlık sektöründe 5,7 milyar lira tutarında 6 adet, turizm sektöründe 129 milyon lira tutarında 4 adet, diğer kamu hizmetleri sektörlerinde ise 1,7 milyar lira tutarında 119 adet olmak üzere toplam 492 adettir."

Toplantıda daha sonra yatırımcı kurum ve kuruluşların yetkilileri tarafından, sürdürdükleri projelere ilişkin sunumlar yapılarak, kurul üyelerinin soruları cevaplandırıldı.