Amasya'da Çocuklar için Geleneksel Türk Okçuluğu Kursu Başladı

Amasya'da 8-12 yaş arasındaki çocuklar için düzenlenen geleneksel Türk okçuluğu kursu, polislerin ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün iş birliğiyle hayata geçirildi. Kursa katılan çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde okçuluk eğitimi alıyor.

Amasya'da polisler tarafından 8-12 yaş arasındaki çocuklar için geleneksel Türk okçuluğu kursu açıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı kapsamında çocuklar için okçuluk kursu başlatıldı.

Amasya Spor Salonu'nda düzenlenen kursa katılan çocuklar, boş zamanlarını poligonda değerlendirerek uzman eğitmenler eşliğinde kendilerini geliştiriyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli okçuluk antrenörü Aykut Algül, gazetecilere, haftada 5 gün okçuluk eğitimi verdiklerini söyledi.

Kursa kayıtlı 16 kişi bulunduğunu belirten Akgül, "Çocuklarımızla okçuluk eğitimi üzerine bir proje gerçekleştirdik. Bu proje kapsamında çocuklarımıza okçuluğun tanıtımını, kurallarını, okçuluğun tekniğinden bahsederek onlarla 3 aylık bir eğitim gerçekleştiriyoruz. Bu eğitim sonucunda çocuklarımız okçuluk konusunda bilgi sahibi oldular. Aynı zamanda spor konusunda da bilinçli bir şekilde buradan ayrılacaklar" diye konuştu.

Kursa gelen 11 yaşındaki Ravza Nur Aydıner, "Okçuluğu çok seviyorum ve polis ağabeylere, ablalara bize bu kursu verdikleri için teşekkürler" dedi.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
