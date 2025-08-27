Amasya'da Çilek Fideleri Gelişimi İzleniyor

Doğu Karadeniz Projesi kapsamında Amasya'daki üreticilere dağıtılan çilek fidelerinin gelişimi takip edilmekte. Tarım ve Orman Müdürlüğü, fidelerin fenolojik gözlemlerini yaparak, ürün kalitesini artıracak teknikleri çiftçilere aktardı.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) desteklemesi kapsamında Amasya'daki üreticilere dağıtılan çilek fidelerinin gelişimi takip ediliyor.

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Meyve Yetiştiriciliği Birimi personelleri, sahada gerçekleştirdikleri incelemelerde çileklerde fenolojik gözlemler yaptı.

Ürün kalitesi ve rekoltenin artırılması amacıyla uygulanacak teknikler çiftçilere aktarıldı.

Kaynak: AA / Ervanur Uyar - Güncel
