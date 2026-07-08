Haberler

Gümüşhacıköy'de basınçlı sulama sistemleri hizmete açıldı

Gümüşhacıköy'de basınçlı sulama sistemleri hizmete açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 152 hektar tarım arazisini kapsayan basınçlı sulama sistemleri törenle hizmete açıldı. Vali Bakan, projenin su kaynaklarının etkin kullanımı ve tarımsal verimliliğin artırılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Amasya İl Özel İdaresince, Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Doluca Köyü ile Saray Mahallesi'nde yapımı tamamlanan basınçlı sulama sistemleri törenle hizmete açıldı.

2026 yılı yatırım programı kapsamında hayata geçirilen projelerin açılışına Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, Belediye Başkanı Zehra Özyol, AK Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun, Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Önder Bakan, tarımsal üretimde verimliliğin artırılması ve su kaynaklarının etkin kullanılması amacıyla yatırımların sürdürüldüğünü söyledi.

Doluca Köyü'nde 3 bin 886 metre boru hattı ve 21 almaç vana ile 58 hektar, Saray Mahallesi'nde ise 4 bin 230 metre boru hattı ve 35 almaç vana ile 94 hektar tarım arazisinin basınçlı sulama sistemine kavuşturulduğunu belirten Bakan, "Toplam 152 hektarlık alanda üreticilerimiz modern sulama imkanına kavuştu. Bu yatırımla suyun kontrollü ve verimli kullanılması sağlanırken, sulama maliyetleri azalacak, tarımsal verimlilik artacaktır. Üreticilerimize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Murat Demirci
NATO Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı

İlk söz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın! Liderlerin yüzüne açık açık söyledi
Aile fotoğrafında dikkat çeken an! Meloni, Trump'ı görünce başını çevirdi

Zirveye damga vuran görüntü! Meloni'nin hareketine dikkat
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Ankara'da

Şara'ya özel davet! Zirveye katılmayacak ama kritik bir görüşmesi var
Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren caninin mesleği şoke etti

Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren caninin mesleği şoke etti
Takımı elenince tribünde yaptığı hareket olay oldu

Takımı elenince tribünde yaptığı hareket olay oldu
Trump'tan yüz yüze geleceği lidere kavgada söylenmeyecek sözler

Trump'tan yüz yüze geleceği lidere kavgada söylenmeyecek sözler
Trump'ın Türkiye planı ortaya çıktı! İsrail basınından dikkat çeken iddia

Trump'ın Türkiye planı ortaya çıktı! İsrail basınından bomba iddia
Herkes Miçotakis'in yürüyüşünü konuşuyor

Miçotakis'in "Ceddin Deden" marşı sonrası yürüyüşü değişti
38 yaşındaki İzlanda Başbakanı hayran kaldı! Bakışları dünyada gündem oldu

Genç başbakan makam aracından iner inmez hayran kaldı