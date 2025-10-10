Haberler

Amasra'da Şiddetli Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Güncelleme:
Bartın'ın Amasra ilçesinde saatteki hızı 40 kilometreye kadar ulaşan rüzgar, denizde 3 metrelik dalgalar oluşturarak balıkçıları olumsuz etkiledi. Balıkçılar denize açılamadı ve teknelerini limana güçlükle bağladılar.

Bartın'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Amasra'da, saatteki hızı 40 kilometreye kadar ulaşan rüzgarın etkisiyle denizde 3 metrelik dalgalar oluştu. Balıkçılar, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize açılamadı.

Balıkçılar, teknelerini limana güçlükle bağlarken, açıkta bekleyen çevre illere ait balıkçı tekneleri de limana sığındı.

Bazı vatandaşlar, dev dalgaları cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle görüntülemeye çalıştı.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
