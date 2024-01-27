'Altınkalbur Kış Yüzme Şenlikleri'nde buz gibi suya girdiler

BİTLİS - Bitlis'te 'Altınkalbur Kış Yüzme Şenlikleri' çerçevesinde vatandaşlar, dondurucu havada buz gibi suya girip yüzdüler.

Bitlis'te merkezde suyunun soğukluğu ile meşhur olan Altınkalbur suyuna giren vatandaşlar, hava sıcaklığının eksi derece olmasına aldırış etmeden doyasıya eğlendiler. Beşminare Akademi ve Düşünce Derneği tarafından düzenlenen 'Altınkalbur Kış Yüzme Şenlikleri' renkli görüntülere sahne oldu. Bu yıl 7'ncisi düzenlenen yüzme şenliklerine yaklaşık 100 kişi katılırken, hava sıcaklığının eksi 6 derece olmasına aldırış etmeyen vatandaşlar, buz gibi suya girerek kulaç attı.

Etkinliği düzenleyen Beş Minare Akademi Derneği Başkanı Serdar Durer, Altınkalbur'a dikkat çekmek istediklerini belirterek, sağlıklı yaşamak için bu yıl 7'incisini düzenledikleri yüzme etkinliğine katılanlara teşekkür etti. Geleneksel hale getirdikleri yüzme etkinliğinin bu yıl 7'ncisini gerçekleştirdiklerini, katılan herkese teşekkür ettiğini söyleyen Durer, "Dünyanın her yerinde soğuk sularda yüzmek gün geçtikçe popülerleşen bir aktivite haline gelmektedir. Bizlerde Bitlis'in karına, kışına akarsularına ve bütün coğrafik güzelliklerine dikkat çekmek için her yıl bu etkinliği icra etmek için burada bir araya geliyoruz. Geçtiğimiz yaşanan deprem faciasından ötürü ara vermiştik. Bu yıl 7'ncisini yapmak nasip oldu. Katılan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinliğe İstanbul'dan gelerek katılan Şerif Fırat ise, "Yaz aylarında birkaç kez girdiğim bu havuza ilk defa kışın gireceğim. 7'ncisi düzenlenen bu etkinliğe ilk defa bizlerde katılıyoruz. İnşallah bu etkinlik Bitlis'in tanıtımına katkı sunacaktır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar tek tek havuza girdi.