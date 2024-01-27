Üye Girişi
Haberler

Altınkalbur Kış Yüzme Şenlikleri'nde buz gibi suya girdiler

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Bitlis'te 'Altınkalbur Kış Yüzme Şenlikleri' çerçevesinde vatandaşlar, dondurucu havada buz gibi suya girip yüzdüler. Beşminare Akademi ve Düşünce Derneği tarafından düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

'Altınkalbur Kış Yüzme Şenlikleri'nde buz gibi suya girdiler

BİTLİS - Bitlis'te 'Altınkalbur Kış Yüzme Şenlikleri' çerçevesinde vatandaşlar, dondurucu havada buz gibi suya girip yüzdüler.

Bitlis'te merkezde suyunun soğukluğu ile meşhur olan Altınkalbur suyuna giren vatandaşlar, hava sıcaklığının eksi derece olmasına aldırış etmeden doyasıya eğlendiler. Beşminare Akademi ve Düşünce Derneği tarafından düzenlenen 'Altınkalbur Kış Yüzme Şenlikleri' renkli görüntülere sahne oldu. Bu yıl 7'ncisi düzenlenen yüzme şenliklerine yaklaşık 100 kişi katılırken, hava sıcaklığının eksi 6 derece olmasına aldırış etmeyen vatandaşlar, buz gibi suya girerek kulaç attı.

Etkinliği düzenleyen Beş Minare Akademi Derneği Başkanı Serdar Durer, Altınkalbur'a dikkat çekmek istediklerini belirterek, sağlıklı yaşamak için bu yıl 7'incisini düzenledikleri yüzme etkinliğine katılanlara teşekkür etti. Geleneksel hale getirdikleri yüzme etkinliğinin bu yıl 7'ncisini gerçekleştirdiklerini, katılan herkese teşekkür ettiğini söyleyen Durer, "Dünyanın her yerinde soğuk sularda yüzmek gün geçtikçe popülerleşen bir aktivite haline gelmektedir. Bizlerde Bitlis'in karına, kışına akarsularına ve bütün coğrafik güzelliklerine dikkat çekmek için her yıl bu etkinliği icra etmek için burada bir araya geliyoruz. Geçtiğimiz yaşanan deprem faciasından ötürü ara vermiştik. Bu yıl 7'ncisini yapmak nasip oldu. Katılan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinliğe İstanbul'dan gelerek katılan Şerif Fırat ise, "Yaz aylarında birkaç kez girdiğim bu havuza ilk defa kışın gireceğim. 7'ncisi düzenlenen bu etkinliğe ilk defa bizlerde katılıyoruz. İnşallah bu etkinlik Bitlis'in tanıtımına katkı sunacaktır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar tek tek havuza girdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Bitlis Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Oy pusulası sırası nasıl olacak? AK Parti oy pusulasında kaçıncı sırada? Ankaraspor - Bursaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ankaraspor - Bursaspor maçı nereden izlenir? Manisa FK - Erzurumspor CANLI İZLE! Manisa FK - Erzurumspor maçı canlı izleme linki var mı, nereden izlenir? Manisa FK - Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manisa FK - Erzurumspor maçı nereden izlenir? Motorine zam var mı? Motorine zam gelecek mi, ne kadar kaç TL zam gelecek? 27 Ocak Cumartesi güncel motorin fiyatları 2024! Ak Parti aday tanıtım toplantısı canlı! Ak Parti aday tanıtım toplantısı başladı mı, nereden izlenir? CHP aday tanıtım toplantısı İZLE! CHP aday tanıtım toplantısı başladı mı, nereden izlenir? Tunceli deprem riski var mı? Tunceli deprem bölgesi mi, deprem bekleniyor mu? BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? 27 Ocak TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var, hangi diziler yayınlanıyor? Sağlık ocağı hafta sonu açık mı? Sağlık ocağı Cumartesi, Pazar çalışıyor mu? Gaddar 3. bölüm fragman İZLE! Gaddar 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? CHP aday tanıtım toplantısı saat kaçta? Bugün CHP aday tanıtım toplantısı nerede yapılacak? İzmir depreminde can kaybı var mı? İzmir depreminde ölü, yaralı var mı? İzmir depreminde son durum ne? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 27 Ocak 2024 Programı: Hangi Maçlar Var, Hangi Kanalda? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 27 Ocak Cumartesi hangi sınav yapılacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title