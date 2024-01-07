Altın dolandırıcıları tutuklandı

OĞUL DAHİL 3 KİŞİ TUTUKLANDI; 2 KİŞİYE EV EV HAPSİ, 1 KİŞİ DE SERBEST

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, 'yavru' adını verdiği sistemle, piyasa değerinin altında altın satma ve kazanç sağlama vaadiyle, müşterilerini yaklaşık 500 milyon TL dolandırıp kaçtığı İstanbul'da yakalanan kuyumcu Ahmet Öz (44) ile 6 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ahmet Öz ile babası Sedat Öz ve Ahmet Öz'ü İstanbul'a kaçıran Hakan Şenocak tutuklanırken, kuyumcu ortağı A.F.Ş. ile kuyumcu çalışanı S.İ.'ye ev hapsi verildi. Ahmet Öz'ü İstanbul'daki evinde saklayan R.E. ise yurt dışı yasağı kararı ile serbest bırakıldı.

Mehmet İNAN- Hasan BOZBEY/ BURSA,