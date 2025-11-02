Alp Dağları'nda çığ düştü: 5 kişi hayatını kaybetti
İtalya'nın Alp Dağları'nda meydana gelen çığ felaketinde 5 kişi hayatını kaybetti. Çığ, Alman kayakçı grubunun bulunduğu mevkide düştü ve arama kurtarma çalışmaları sayesinde 2 kişinin daha cesedi bulundu.
- Alp Dağları'nda çığ düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
- Çığ, İtalya'nın kuzeyindeki Alto Adige Bölgesi'nde Ortles mevkisinde dün akşamüstü düştü.
- Ölenler arasında Alman kayakçılar bulunuyor.
İtalya'nın kuzeyindeki Alp Dağları'nda çığ düşmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İtalyan ANSA ajansının haberinde kuzeydeki Alto Adige Bölgesi'nden geçen Alp Dağları'nın Ortles mevkisinde dün akşamüstü çığ düştüğü belirtildi.
ALMAN KAYAKÇILARIN BULUNDUĞU NOKTAYA ÇIĞ DÜŞTÜ
Çığ düştüğü sırada dağda bulunan Alman kayakçı grubunun etkilendiği ve ilk aşamada 3 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Dağda bu sabah saatlerinde çığ düşen yamaçta yeniden başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 2 kişinin daha cesedinin bulunmasıyla olayda ölenlerin sayısının 5'e yükseldiği bildirildi.
