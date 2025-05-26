Almus Barajı'ndaki Su Seviyesi Düşerken Tarıma Yeni Alanlar Açıldı

Almus Barajı'ndaki Su Seviyesi Düşerken Tarıma Yeni Alanlar Açıldı
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Tokat'ın Almus Barajı'nda su seviyesi son yılların en düşük seviyesine gerileyince, baraj altında kalan tarım arazileri gün yüzüne çıkmaya başladı. Çiftçiler, bu alanlarda tarımsal faaliyetlere başladı. Bölgedeki su seviyesi, tarım ve balıkçılık açısından büyük önem taşıyor.

Baraj suları çekildi, ortaya çıkan alan tarıma açıldı

TOKAT - Almus Barajı'nda su seviyesi son yılların en düşük seviyesine gerilerken, geçilen sularla ortaya çıkan alanda tarıma başlanıldı.

Tokat'ın önemli su kaynaklarından biri olan Almus Barajı, son yılların en düşük su seviyelerine geriledi. Su seviyesinin düşmesiyle birlikte daha önce sular altında kalan alanlar gün yüzüne çıktı. Bazı çiftçiler, bu alanları traktörleriyle sürmeye başlayarak tarımsal faaliyetlere yöneldi.

"Geçen yıla göre yağış iyi ama 4 yıl öncesine göre su seviyesi oldukça geriledi"

Yaklaşık dört yıl önce bölgeye çalışmak için gelen Mehmet Bingöl, barajdaki değişimi gözler önüne serdi. Bingöl, "Almus'a dört yıl önce geldiğimde barajın yüzeyinde yalnızca Türk bayrağımız dalgalanıyordu. Adeta denizin ortasında bir görüntü vardı. Şimdi ise o bayrak direğinin dibindeki kayalar tamamen gün yüzüne çıktı. Su seviyesi oldukça geriledi" dedi.

"Almus barajı; Tokat, Gazova ve Reşadiye'nin can damarı"

Barajın sadece tarımsal sulama açısından değil, aynı zamanda balıkçılık açısından da büyük önem taşıdığını vurgulayan Bingöl, "Tokat, Gazova ve Reşadiye'nin can damarı bu baraj. Burada balık avı da yapılıyor ve avlanan balıklar dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç ediliyor. İnşallah bu yıl yağışlar yeterli olur da baraj eski seviyelerine kavuşur" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN KIRAS - Güncel
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