Yürüyerek gidiliyordu; Almus Barajı'ndaki 'Malkayası' tekrar sular altında kaldı

TOKAT'ın Almus ilçesinde tarımsal sulama, elektrik üretimi ve kafes balıkçılığında kullanılan Almus Baraj Gölü'nün su seviyesi, son yağışlarla birlikte yeniden yükseldi. Geçen yıl eylül ayında suların çekilmesiyle karayla birleşen ve yürüyerek ulaşılan 'Malkayası' mevkisi tekrar su altında kaldı.

Almus ilçesinde 52 yıldır bölge tarımına ve ekonomisine yön veren Almus Baraj Gölü, geçen yılın sonbahar döneminde ciddi bir kuraklıkla karşı karşıya kaldı. 18 Eylül 2025'te su seviyesi yaklaşık 10 metre düştü, kıyıdan 150 metre çekildi. Daha önce sadece teknelerle ulaşılabilen ve 'Malkayası' olarak bilinen kayalık bölge karayla birleşti ve vatandaşlar bölgeye yürüyerek gitmeye başladı.

Bölgede son aylarda etkili olan kuvvetli yağışlarla birlikte baraj gölünün su seviyesi hızla yükseldi. Barajdaki doluluk oranının artmasıyla birlikte, Malkayası yeniden suların altında kaldı.

