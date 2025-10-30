Almanya'ya Göç Eden İlk Türk İşçilerden Şefik Karagüzel'in 64 Yıllık Hikayesi

Türkiye ile Almanya arasındaki İşgücü Anlaşması kapsamında 64 yıl önce memleketi Trabzon'un Tonya ilçesinden Köln kentine göç eden 91 yaşındaki Şefik Karagüzel, Alman ekonomisinin büyük kısmını ayakta tutanların Türk girişimciler olduğunu söyledi.

30 Ekim 1961'de imzalanan İşgücü Anlaşması'nın ardından Almanya'ya gelen ilk 9 işçiden biri olarak Köln'deki Ford fabrikasında işe başlayan 91 yaşındaki Karagüzel, bu kentte yalnız yaşadığı evinde AA muhabirine 64 yıllık göç serüvenini anlattı.

Karagüzel, Almanya'ya geldikten hemen sonra lisan öğrendiğine dikkati çekti.

Fabrikada 3 yıl çalıştıktan sonra dil bilmesinin de faydasıyla idari bölümde çalışmaya başladığını söyleyen Karagüzel, "Ondan sonra Türkiye'den Almanya'ya gelen işçileri 'heim' denen işçi yurtlarına yerleştirmekle, onlara burada ilk adımı atmalarına yardımcı olmakla görevlendirildim. Ford fabrikasının yurtlarında işçilerin kaldığı binalarda müdürlük yaptım. Çalışma hayatım böyle devam etti." diye konuştu.

"Köln ve Çevresi Türk İşçileri Cemiyeti" ismiyle dernek kurup 3 bin 500 üye topladıklarını belirten Karagüzel, o dönemde yerel yönetimlere söz geçirip istedikleri hakları aldıklarını, bugün ise çok sayıda olmalarına rağmen çoğunun tabela derneği kaldığı eleştirisinde bulundu.

Almanya'ya gelen ilk kuşak Türklerden Karagüzel, bu ülkede 5. nesil Türklerin olduğunu belirterek, gençlere Türkçeyi ve kültürlerini unutmamaları tavsiyesinde bulundu.

Ana dil Türkçeyi iyi konuşanların daha iyi Almanca öğrenebileceklerine dikkati çeken Karagüzel, "Bugün bakıyorsunuz çocuklarımız kendi aralarında Almanca konuşuyor. Bazen yanıt verirken arada Türkçe kelimeler de kullanıyorlar ancak Almancayı Türkçeden daha iyi konuşuyorlar. Burada büyük bir kopukluk var. Gençlerin Türkçe ana lisanlarını öğrenmeleri teşvik edilmeli, ana lisan çok mühim." ifadelerini kullandı.

Almanya'nın ekonomik açıdan büyüyüp kalkınmasında Türkiye'den gelen işçilerin büyük katkısının olduğunu vurgulayan Karagüzel, "Bugün Almanya'nın ekonomisinin büyük bir kısmını ayakta tutan yeni girişimci Türk vatandaşları, her dalda insanımız var. Avukatımız, dişçimiz, doktorumuz, sanayicimiz, inşaatçımız var, gıda alanında lokantalarımız, kafelerimiz var. Her alanda çok iyiyiz ve geleceğimizi burada iyi görüyorum." dedi.

Yaptığı uçakla uçma hayalini gerçekleştirdi ancak Türkiye'ye gidemedi

Köln'de "Uçan Karadenizli" olarak da tanındığını anlatan Karagüzel, çocukluğundan beri kurduğu uçma hayalini, Almanya'da kendi yaptığı uçaklarla gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Küçüklüğünden beri uçmaya, uçak ve helikopter yapımına meraklı olduğunu dile getiren Karagüzel, Almanya'da çok hafif uçakların yapılması ve tutulması için büyük gayret gösterdiğini, yapımında yer aldığı bazı uçakların bugün hala uçtuğunu söyledi.

Kendi yaptığı uçaklarla birçok yere uçmasına rağmen Türkiye'ye gitme hayalini gerçekleştiremediğini ve bunun içinde ukde kaldığını belirten Karagüzel, gençlik yıllarının Ankara, Zonguldak ve İstanbul üçgeninde geçtiğini anlattı.

Karagüzel, şunları dile getirdi:

"Zonguldak'ta bulduğum eski bir Volkswagen motoru ile helikopter yapmaya kalkışmıştım. Merakım oralardan gelen bir şeydi. Burada çok malzeme bulma imkanım oldu. O zaman pilotluk öğrendim, uçmaya başladım. Kendi yaptığım uçaklarla uçtum. O zamanlar henüz Yugoslavya bölünmemişti. Buradan (Almanya'dan) Türkiye'ye uçmak için program yaptım. Hazırlandım fakat izin alamadım. Yük açısından, İtalya'dan Yunanistan'a varacak kadar benzin alsam, kaza geçirdiğimde korunacak malzemeyi yükleyemiyordum, malzemeyi yüklesem yeterli benzin alamıyordum.

Yugoslavya'ya inmeme de o zamanki iktidar izin vermiyordu, o yüzden kendi yaptığım uçakla Türkiye'ye gelemedim ama en büyük hevesim oydu."