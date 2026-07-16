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Almanya ile Cezayir, enerji ve hidrojen işbirliğini genişletmek istiyor

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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Cezayir ile enerji, hidrojen ve ekonomik işbirliğini yeni bir seviyeye taşıma konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı. Görüşmede doğal gaz, petrol ve nadir toprak elementleri gibi kritik kaynakların yanı sıra hidrojen boru hattı projeleri ele alındı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Cezayir ile enerji, hidrojen ve ekonomik işbirliğini yeni bir seviyeye taşıma konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

Merz, Başbakanlıkta Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Almanya ile Cezayir'in uzun yıllara dayanan güçlü ilişkilere sahip olduğunu belirten Merz, ekonomik ortaklığın daha da güçlendirilmesi konusunda görüş birliğine vardıklarını dile getirdi.

Friedrich Merz, ziyaret kapsamında Alman ve Cezayirli şirketler arasında çeşitli anlaşmalar imzalandığını aktararak, yatırım ortamının iyileştirilmesi, hukuki güvenliğin artırılması ile güvenilir ve şeffaf süreçlerin güçlendirilmesi konusunda da ortak irade ortaya koyduklarını ifade etti.

Enerji ve hidrojen işbirliği

Görüşmelerde, enerji ve kritik ham maddelerin en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu vurgulayan Merz, Cezayir'in doğal gaz, petrol ve nadir toprak elementleri bakımından önemli kaynaklara sahip olduğunu kaydetti.

Merz, Cezayir'in son yıllarda Avrupa'nın enerji güvenliğine önemli katkılar sunduğunun altını çizerek, ülkenin Avrupa Birliği'ne (AB) boru hattıyla doğal gaz sağlayan en büyük tedarikçilerden biri olduğunu belirtti.

Almanya'nın Cezayir ile hidrojen alanındaki işbirliğini de geliştirmek istediğine işaret eden Merz, İtalya ile Güney Hidrojen Koridoru'nun geliştirilmesi için çalışacakları bilgisini paylaştı.

Almanya Başbakanı Merz, Akdeniz üzerinden Almanya'ya uzanması planlanan hidrojen boru hattının her iki ülke açısından da stratejik öneme sahip olduğunu söyleyerek, bu ve diğer ortak projelerin ilerletilmesi için gelecek aylarda İtalya ile yoğun çalışma yürütüleceğini aktardı.

Şansölye, Cezayir'in başkentindeki bir yetimhanede çıkan yangında hayatını kaybeden çocuklar nedeniyle Tebbun'a taziyelerini de iletti.

Almanya, güvenilir bir ortak

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun da Almanya ile siyasi ve ekonomik ilişkilerin güçlü olduğunu belirterek, ülkesinin yalnızca Almanya'nın değil Avrupa'nın da güvenilir doğal gaz tedarikçisi olmaya devam edeceğini ifade etti.

Alman şirketlerinin, Cezayir'deki yatırımlarının arttığını söyleyen Tebbun, yabancı yatırımları kolaylaştırmak amacıyla tek durak ofis sistemi kurduklarını ve bu sayede 900 milyon doların üzerinde yatırım çekildiğini anlattı.

İki ülke arasındaki işbirliğinin stratejik nitelik taşıdığını vurgulayan Tebbun, özellikle ilaç sanayisi, biyoteknoloji ve yenilenebilir enerji alanlarında Almanya ile ortak projeleri geliştirmek istediklerini kaydetti.

Tebbun, Cezayir'in başkentindeki bir yetimhanede çıkan yangında hayatını kaybeden çocuklara Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ
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