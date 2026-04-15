Almanya: Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek Almanya için en önemli öncelik olmaya devam ediyor

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmenin Almanya için en önemli öncelik olduğunu belirtti. Ayrıca, Rusya'nın Orta Doğu gelişmelerinden faydalanma potansiyeline dikkat çekerek, Ukrayna'ya sağlanacak askeri yardım paketlerinin önemini vurguladı.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmenin ülkesi için en önemli öncelik olmaya devam ettiğini söyledi.

Pistorius, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Dünyanın bugünlerde gözünü Hürmüz Boğazı'na ve Orta Doğu'daki gelişmelere çevirdiğini belirten Pistorius, ancak Ukrayna'ya yönelik desteğin gözden kaçırılmaması gerektiğini vurguladı.

Pistorius, Rusya'nın Orta Doğu'daki gelişmelerden fayda sağladığını savunarak, "Yükselen petrol fiyatları en azından şimdilik Putin'in savaş kasasına çok para akıtıyor." dedi.

Bu yüzden Ukrayna'yı desteklemenin her zamankinden daha fazla önemli olduğunu dile getiren Pistorius, "Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek, Almanya için en önemli öncelik olmaya devam ediyor." diye konuştu.

Pistorius, Ukrayna'ya sağlamayı taahhüt ettikleri yardım paketinde yüzlerce Patriot güdümlü füzenin de yer aldığını hatırlatarak, Ukrayna'ya hava savunma sistemleri vereceklerini ve Ukrayna'da üretilen insansız hava araçlarının finansmanını sağlayacaklarını aktardı.

Macaristan'ın, AB'nin Ukrayna'ya sağlayacağı 90 milyar avroluk krediye yönelik vetosunu hızla kaldırmasını beklediğini vurgulayan Pistorius, "Bu para Ukrayna'nın askeri teçhizatı sürdürülebilir bir şekilde temin edebilmesi ve ülkede tahrip olmuş altyapıyı yeniden inşa edebilmesi içindir." ifadelerini kullandı.

Pistorius'un yanı sıra toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İngiltere Savunma Bakanı John Healey ve Ukrayna Savunma Bakanı Mihaylo Fedorov katıldı.

Kaynak: AA / Erbil Başay
