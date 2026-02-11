Haberler

Almanya, Orta Asya ülkeleriyle bölgesel stratejik ortaklığı geliştirmek istiyor

Güncelleme:
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Orta Asya ülkeleriyle ekonomik işbirliğini güçlendirmek ve stratejik ortaklığı geliştirmek amacıyla Berlin'de bir araya geldi. Wadephul, Avrupa'nın güvenliğine yönelik tehditlerin önlenmesi gerektiğini vurguladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Orta Asya ülkeleriyle bölgesel stratejik ortaklığı geliştirmek istediklerini söyledi.

Wadephul, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan dışişleri bakanlarıyla başkent Berlin'de Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Wadephul, söz konusu ülkelerle 2003'ten bu yana bölgesel stratejik ortaklık yürüttüklerini belirterek, "Bu işbirliğini daha da ileri taşımak istiyoruz. Almanya olarak küresel ölçekte fırsatları değerlendirmeyi önemsiyoruz." dedi.

Almanya'nın Orta Asya ülkeleri için ekonomi alanında güçlü ve saygın bir ortak olduğunu vurgulayan Wadephul, uzun vadede Avrupa ile Orta Asya arasındaki bağları daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'nın saldırı savaşına karşı kapsamlı yaptırımlar uygulamaya koyduğuna işaret ederek, bu yaptırımları delmeye yönelik girişimlerin Rusya'nın savaşını destekleyeceğini ve AB'nin güvenlik çıkarlarını doğrudan tehdit edeceğini savundu.

Wadephul, bu nedenle Orta Asya ülkelerinin dışişleri bakanlarından, yaptırımların delinmesine yönelik çabalara karşı mücadeleyi yoğunlaştırmalarını ve AB ile yakın koordinasyon içinde hareket etmelerini talep ettiğini belirtti.

Aynı zamanda söz konusu ülkelerle ekonomik işbirliğini karşılıklı yarar temelinde geliştirmek istediklerini aktaran Wadephul, "Avrupalılar olarak ekonomik ilişkilerimizi çeşitlendirmek istiyoruz ve çeşitlendirmeliyiz. Bu, özellikle kritik hammaddeler ve nadir toprak elementlerinin tedariki açısından önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bir gazetecinin İran'a ilişkin sorusuna cevap veren Wadephul, ABD'nin doğru konuları gündemde getirdiğini ve bunların ABD ile İran arasında ele alınmasının iyi olduğunu belirtti.

Bu konuların İran'ın nükleer programı ve balistik füzelerin geliştirilmesi olduğunu ifade eden Wadephul, "Bunlar sadece İsrail'i değil, Avrupa'yı da tehlikeye atıyor. Bu nedenle bana göre bu konuların konuşulması ve müzakere yoluyla çözülmesi bizim de çıkarımızadır." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
