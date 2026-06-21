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Almanya, Fildişi Sahili'ni 2-1 Mağlup Etti

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2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda Almanya, Deniz Undav'ın son dakika golüyle Fildişi Sahili'ni 2-1 mağlup ederek son 32 turuna yükseldi.

(TORONTO) - 2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında Almanya, Fildişi Sahili'ni Deniz Undav'ın attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Almanya, bu sonuçla son 32 turuna yükselmeyi garantiledi.

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu ikinci hafta maçında Almanya ile Fildişi Sahili, Toronto Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Almanya 2-1 kazandı.

Fildişi Sahili, 30. dakikada Franck Kessie'nin kaydettiği golle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

İkinci yarıda beraberlik için baskı kuran Almanya, 68. dakikada Deniz Undav'ın golüyle skoru eşitledi. Karşılaşmanın uzatma bölümünde bir kez daha sahneye çıkan Undav, 90 artı 4. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

Bu sonucun ardından Almanya puanını 6'ya yükselterek son 32 turuna kalmayı garantiledi. Fildişi Sahili ise 3 puanda kaldı.

Grubun son hafta maçlarında Almanya, Ekvador ile karşılaşacak. Fildişi Sahili ise Curaçao ile mücadele edecek.

Kaynak: ANKA
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