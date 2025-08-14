Almanya, Düzensiz Göç İçin Sınır Kontrollerine 80 Milyon Avro Harcadı

Almanya, 2024 Eylül'de başladığı sınır kontrolleri için haziran sonuna kadar 80,5 milyon avro harcayarak, düzensiz göçü önlemeyi amaçlıyor. Maliyetin büyük kısmı memurlara ödenen fazla mesai ücretlerinden oluşuyor.

Almanya, düzensiz göçü önlemek amacıyla 2024 Eylül'de başlattığı sınır kontrolleri kapsamında, haziran sonuna kadar 80 milyon avrodan fazla harcadığını açıkladı.

ARD televizyonunun haberine göre, Sol Partinin talebi üzerine Almanya İçişleri Bakanlığı, konuya ilişkin verileri paylaştı.

Buna göre, 2024 Eylül ortasında başlatılan sınır kontrolleri, haziran sonuna kadar toplam 80,5 milyon avroya mal oldu.

Maliyetin en büyük kısmını memurlara ödenen fazla mesai ücretleri oluştururken görevle ilgili diğer ek giderler 37,9 milyon avroya ulaştı.

Öte yandan, sınır istasyonları için yaklaşık 2 milyon avro harcandı.

Halihazırda Almanya sınırlarında 14 bin polis görev yapıyor.

Almanya, Eylül 2024'te düzensiz göçü önlemek amacıyla tüm ülke sınırlarında kontrollere başlamıştı.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
