Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul'un Çin Ziyareti İptal Edildi

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, planladığı Çin ziyaretini iptal etti. Dışişleri Bakanlığı, Pekin'in bakanın Çinli mevkidaşıyla yapacağı görüşme dışında başka bir görüşmeyi onaylamadığını açıkladı. İkili ilişkilerdeki gerilim, nadir toprak elementleri ve Tayvan politikaları gibi konulardan kaynaklanıyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un gelecek hafta planlanan Çin ziyaretini iptal ettiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kathrin Deschauer, Berlin'de yaptığı açıklamada, Pekin'in Wadephul ve Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi arasındaki görüşmenin dışında herhangi bir görüşmeyi onaylamadığını belirterek, planlanan ziyaretin şu anda gerçekleştirilemeyeceğini söyledi.

Sözcü, Asya ve Avrupa'nın güvenliğinin yakından bağlantılı olduğuna işaret ederek, "Çin'in Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasına katkıda bulunması bizim çıkarımıza." diye konuştu.

Almanya'nın Çin ile işbirliği yapmak istediğini belirten Deschauer, "Aynı zamanda özellikle nadir toprak elementleri ve yarı iletken sektörlerindeki ticaret kısıtlamaları, Alman şirketleri için büyük bir endişe kaynağı." ifadesini kullandı.

Deschauer, Wadephul'un Çinli mevkidaşıyla yakında bir telefon görüşmesi yapmayı planladığını kaydetti.

Son zamanlarda iki ülke arasındaki en önemli görüş ayrılıkları nadir toprak elementleri, Rusya ve Tayvan politikasından oluşuyor.

Bakan Wadephul, Çin'i Tayvan Boğazı'ndaki statükoyu tek taraflı olarak değiştirmekle tehdit etmesi nedeniyle eleştiriyordu.

Wadephul, Başbakan Friedrich Merz hükümetinin Çin'i ziyaret eden ilk bakanı olacaktı.

Pekin'in nadir toprak elementleri üzerindeki ihracat kontrolleri son zamanlarda Alman şirketleri arasında büyük endişeye neden oluyor.

Alman sanayisinin motor, türbin ve sensör üretimi alanlarında Çin'in nadir elementlerine bağımlı olduğunu biliniyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
