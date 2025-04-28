5 ülkeyi etkileyen elektrik kesintisiyle ilgili endişelendiren açıklama: 1 hafta sürebilir

5 ülkeyi etkileyen elektrik kesintisiyle ilgili endişelendiren sözler
Karanlığa gömülen İspanya'da üçüncü seviye alarm çağrısı: Ordu devreye girsin

Karanlığa gömülen ülkede üçüncü seviye alarm: Ordu devreye girsin
Neredeyse her gün tüketiyoruz! Pazar ve marketten alınan 11 ürün zehirli çıktı

Pazar ve marketten satın alınan 11 ürün zehirli çıktı
İngiliz boksörün Türk şoförü komalık ettiği anlar kamerada

İngiliz boksörün Türk şoförü komalık ettiği anlar kamerada

Almanya'dan Mardin'e Dönüş: Gabriel Özmen Pizza Salonu Açtı

Almanya'dan Mardin'e Dönüş: Gabriel Özmen Pizza Salonu Açtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da 36 yıl yaşayan Süryani Gabriel Özmen, memleketi Mardin'de pizza salonu açarak hem istihdam sağladı hem de yerel turizme katkıda bulunmayı hedefliyor. Açılışı yapılan işletme, 20 kişiye istihdam sunuyor ve 500 kişiyi aynı anda ağırlama kapasitesine sahip.

Almanya'da 36 yıl yaşayan Süryani Gabriel Özmen, yıllar sonra döndüğü memleketi Mardin'in kırsal mahallesinde pizza salonu açtı, istihdam sağladı.

Uzun yıllar Almanya'da pizza ustası olarak çalışan ve kendi işletmesini açan Özmen, 6 yıl önce Mardin'e döndü.

Merkez Artuklu ilçesinin kırsal Eskikale Mahallesi'nde 5 dönüm alanda pizza salonu kuran Özmen, 20 kişiye de istihdam olanağı sundu.

Önceki gün açılışı yapılan işletmenin sahibi Özmen, basın mensuplarına, yıllardır yaptığı bu işi doğup büyüdüğü topraklara taşımayı arzu ettiğini söyledi.

İlerleyen süreçte çalışan sayısını artırarak hem istihdama hem de turizme katkı sunmayı amaçladığını ifade eden Özmen, "Mardin'e ve ülkemize güzel hizmet vereceğiz. Şu anda 20 kişi çalışıyor. 500 kişiyi aynı anda ağırlayabilecek kapasitemiz var. Sadece yatırım için gelmedim, ülkemi sevdiğim için geldim. Bölgemize bir katkımız olsun istedik." dedi.

Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hatip Çelik, Mardin'in turizmde önemli bir konuma ulaştığını belirterek, "Bu işletme hem istihdama hem de bölgenin tanıtımına katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen de Mardin'i tarihi, kültürü ve gelenekleriyle çok değerli ve kıymetli bulduklarını dile getirerek, pizzanın da bu kültürün bir parçası haline geldiğini söyledi.

Özmen, "Midyat ve köylerinde pizza salonu vardı, şimdi Eskikale Mahallesi'ne de açılmış oldu. Gabriel Özmen'e teşekkür ediyorum, Almanya'dan döndü ve köyünde evini yaptı, 'Gelmişken de iş yapalım.' dedi. Memleketimiz için hayırlı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.