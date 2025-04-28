Almanya'dan Mardin'e Dönüş: Gabriel Özmen Pizza Salonu Açtı

Almanya'da 36 yıl yaşayan Süryani Gabriel Özmen, yıllar sonra döndüğü memleketi Mardin'in kırsal mahallesinde pizza salonu açtı, istihdam sağladı.

Uzun yıllar Almanya'da pizza ustası olarak çalışan ve kendi işletmesini açan Özmen, 6 yıl önce Mardin'e döndü.

Merkez Artuklu ilçesinin kırsal Eskikale Mahallesi'nde 5 dönüm alanda pizza salonu kuran Özmen, 20 kişiye de istihdam olanağı sundu.

Önceki gün açılışı yapılan işletmenin sahibi Özmen, basın mensuplarına, yıllardır yaptığı bu işi doğup büyüdüğü topraklara taşımayı arzu ettiğini söyledi.

İlerleyen süreçte çalışan sayısını artırarak hem istihdama hem de turizme katkı sunmayı amaçladığını ifade eden Özmen, "Mardin'e ve ülkemize güzel hizmet vereceğiz. Şu anda 20 kişi çalışıyor. 500 kişiyi aynı anda ağırlayabilecek kapasitemiz var. Sadece yatırım için gelmedim, ülkemi sevdiğim için geldim. Bölgemize bir katkımız olsun istedik." dedi.

Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hatip Çelik, Mardin'in turizmde önemli bir konuma ulaştığını belirterek, "Bu işletme hem istihdama hem de bölgenin tanıtımına katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen de Mardin'i tarihi, kültürü ve gelenekleriyle çok değerli ve kıymetli bulduklarını dile getirerek, pizzanın da bu kültürün bir parçası haline geldiğini söyledi.

Özmen, "Midyat ve köylerinde pizza salonu vardı, şimdi Eskikale Mahallesi'ne de açılmış oldu. Gabriel Özmen'e teşekkür ediyorum, Almanya'dan döndü ve köyünde evini yaptı, 'Gelmişken de iş yapalım.' dedi. Memleketimiz için hayırlı olsun." diye konuştu.