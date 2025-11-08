Haberler

Almanya'dan ECOWAS'a 49 Milyon Avroluk Mali Yardım

Güncelleme:
Almanya, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'na (ECOWAS) barış, güvenlik ve kalkınma konularında destek olmak amacıyla 49 milyon avro mali yardım taahhüdünde bulundu. Bu destek, bölgesel barışın güçlendirilmesi ve ekonomik kalkınmanın teşvik edilmesini hedefliyor.

Almanya'nın Abuja Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, görüşmelere, Almanya'nın Nijerya ve ECOWAS nezdindeki Büyükelçisi Annett Günther, Almanya Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı Afrika Direktörü Christoph Rauh ile ECOWAS Başkan Yardımcısı Damtien Tchintchibidja katıldı.

Taraflar, müzakerelerde barış ve kapsayıcılık, bölgesel entegrasyon, iklim ve enerji dönüşümü ile halk sağlığı konularına odaklandı.

Almanya, ECOWAS'a kurumsal reform, ticaretin geliştirilmesi, iklim dostu enerji çözümleri ve salgınlara hazırlık alanlarında da destek sağlayacak.

Yeni taahhüt kapsamında Almanya, ECOWAS'a 2025-2026 dönemi için 32,8 milyon avrosu mali, 16,2 milyon avrosu teknik işbirliği olmak üzere toplam 49 milyon avro katkı sunacak.

Almanya, 1985'ten bu yana ortağı olduğu ECOWAS'a, bugüne kadar yaklaşık 494 milyon avro tutarında proje desteği sağladı.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
Haberler.com
500
