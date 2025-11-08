Almanya'dan ECOWAS'a 49 Milyon Avroluk Mali Yardım

Almanya, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğuna (ECOWAS) barış, güvenlik ve kalkınma alanlarında destek amacıyla 49 milyon avro tutarında mali yardım taahhüdünde bulundu.

Almanya ile ECOWAS arasında Nijerya'nın başkenti Abuja'daki ECOWAS Komisyonu Merkezi'nde gerçekleştirilen kalkınma işbirliği müzakerelerinin ardından açıklanan destek, bölgesel barışın güçlendirilmesi, ekonomik kalkınmanın teşviki ve sağlık sistemlerinin iyileştirilmesini hedefliyor.

Almanya'nın Abuja Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, görüşmelere, Almanya'nın Nijerya ve ECOWAS nezdindeki Büyükelçisi Annett Günther, Almanya Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı Afrika Direktörü Christoph Rauh ile ECOWAS Başkan Yardımcısı Damtien Tchintchibidja katıldı.

Taraflar, müzakerelerde barış ve kapsayıcılık, bölgesel entegrasyon, iklim ve enerji dönüşümü ile halk sağlığı konularına odaklandı.

Almanya, ECOWAS'a kurumsal reform, ticaretin geliştirilmesi, iklim dostu enerji çözümleri ve salgınlara hazırlık alanlarında da destek sağlayacak.

Yeni taahhüt kapsamında Almanya, ECOWAS'a 2025-2026 dönemi için 32,8 milyon avrosu mali, 16,2 milyon avrosu teknik işbirliği olmak üzere toplam 49 milyon avro katkı sunacak.

Almanya, 1985'ten bu yana ortağı olduğu ECOWAS'a, bugüne kadar yaklaşık 494 milyon avro tutarında proje desteği sağladı.