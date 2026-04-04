Almanya, AB'den dış ve güvenlik politikalarında oy birliği ilkesinin kaldırılmasını istiyor

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Avrupa Birliği'nden (AB) dış ve güvenlik politikalarında alınacak kararlarda oy birliği ilkesinin kaldırılmasını istediğini söyledi.

Wadephul, Funke Medya grubuna yaptığı açıklamada, AB'de nitelikli çoğunluk sistemiyle çalışılmasından yana olduğunu belirterek, "Son haftalarda Ukrayna ile ilgili yardımlar ve Rusya'ya karşı yaptırımlar konusunda yaptığımız tüm deneyimler bunu doğruluyor." dedi.

Bunun Avrupa'nın hareket kabiliyeti açısından temel bir konu olduğunu vurgulayan Wadephul, "Uluslararası alanda etkin bir aktör olabilmek ve gerçekten olgunlaşabilmek için bu seçim dönemi sona ermeden AB'de dış ve güvenlik politikasında oy birliği ilkesini kaldırmalıyız." ifadesini kullandı.

AB liderleri, Aralık 2025'te Ukrayna'ya 2026 ve 2027 yılları için 90 milyar avroluk kredi verilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı. Ancak Macaristan ve Slovakya açısından kritik öneme sahip Drujba petrol boru hattının 27 Ocak'ta saldırıya uğramasıyla petrol sevkiyatı kesintiye uğradı.

Bu gelişmenin ardından Budapeşte ve Bratislava yönetimleri, Ukrayna'yı sevkiyatın devamı için yeterli çabayı göstermemekle suçladı.

Macaristan, Drujba hattı üzerinden petrol akışı yeniden sağlanana kadar Ukrayna'ya verilmesi planlanan 90 milyar avroluk AB kredisini veto etme kararı aldı.