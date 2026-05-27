Alman ekonomistler: Maaş kesintileri sürdürülemez seviyede

Almanya'da ekonomistler, çalışan maaşlarında yüksek kesintilere neden olan sosyal güvenlik primlerindeki artış kontrol altına alınmadığı takdirde ortaya çıkacak tabloyla ilgili uyarıda bulundu. Almanya'nın önde gelen ekonomistleri, giderek artan sosyal güvenlik primlerinin kontrol altına alınması için acil önlem çağrısında bulundu. Ekonomistler, yaşlanan nüfusun yarattığı maliyetlerin, yakında büyümeyi felç edeceği konusunda uyardı.

Hükümete danışmanlık yapan bağımsız bir kuruluş olan Ekonomi Bilirkişi Konseyi, ilkbahar raporunda katkı paylarının 2040 yılına kadar bir çalışanın maaşının neredeyse yarısını tüketeceği ve şu anki yüzde 42 oranından yüzde 49,7'ye yükseleceğini ifade etti. Bu da brüt maaştan elde edilen net gelirin azalması ve işverenler için iş gücü maliyetlerinin artması anlamına geliyor.

Konseyin başkanı Monika Schnitzer, Berlin'de yapılan basın toplantısında, açıklanan oranların çok yüksek olduğunu ifade ederek "Acil bir şekilde harekete geçilmesi gerektiğini" dile getirdi. Schnitzer, öngörülerin gerçek olması halinde, bunun "eve götürülen ücretin azalması, insanların daha az tüketmesi, çalışma isteğinin azalması, şirketler için maliyetlerin artması" anlamına geleceğini belirterek böyle bir durumun ekonomi için kötü sonuçları olacağını vurguladı.

Genç kuşaklar en ağır yükü taşıyacak

Sosyal güvenlik sistemi Almanya'da işsizlik, iş kazası, emeklilik, sağlık ve bakım sigortalarından oluşuyor. Demografik gelişmeler, yani Alman nüfusunun yaşlanması nedeniyle tüm sigorta kollarında giderlerin artması bekleniyor. Sağlık harcamaları 2005'ten bu yana katkı paylarından daha hızlı büyürken yaşlı bakımı için yapılan harcamalar da 2017'den bu yana hızla arttı.

Ekonomi Bilirkişi Konseyi, toplam sosyal güvenlik katkı payının 2030 yılında yüzde 45,4'e yükseleceğini öngörüyor. Düşük doğum oranının yanı sıra yaşlı çalışanların emekliliğe ayrılmasıyla maliyetlerin daha da artması bekleniyor. Genç kuşaklar giderek daha fazla sosyal güvenlik katkısı ödemek zorunda kalacak ve diğer nesillere kıyasla ağır bir yük altına girecek.

Kapsamlı reform çağrısı

Bu nedenle uzmanlar kapsamlı reformlar yapılması çağrısında bulunuyor. Konsey'in bir diğer üyesi, ekonomi uzmanı Martin Werding, "Prim oranlarını frenlemek için sosyal güvenlik sisteminin koruyucu işlevinden vazgeçmeden, öngörülebilir harcama artışını sınırlamak büyük önem teşkil ediyor" ifadesini kullandı. Ancak Werding, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in geçen yıl verdiği "reformlar sonbaharı" vaadine atıfta bulunarak hükümeti zor kararlardan kaçınmakla suçladı. "Güzel olan şu ki sonbahar her yıl geliyor. Bir reformlar sonbaharı yolda olabilir. Ancak şu ana kadar henüz o kadar çok reform görmedik" dedi.

Konsey'e göre yasal sağlık sigortası harcamalarının önemli ölçüde azaltılması gerekiyor. Hastane bakımı ve ilaç maliyetleri de belirleyici unsurlar olarak öne çıkıyor. Ayrıca sağlıklı yaşama yönelik önleyici çalışmaların da güçlendirilmesi gerekiyor.

Yaşlı bakımı, "gerçekten bakıma muhtaçlara"

Ekonomi Bilirkişi Konseyi Başkanı Monika Schnitzer, federal hükümetin, yaşlı bakımının yalnızca gerçekten ihtiyacı olanlara sağlanmasını garanti altına alması gerektiğini de dile getirerek gelecek kuşakların faturayı ödemesini engelleme amacıyla yaşlılıkta bakım için zorunlu tasarruf yapılması çağrısında bulundu.

"İyi yıllarda sistemi büyük ölçüde genişlettik ve hedefin çok ötesine geçtik. Şimdi sadece toplumun yaşlanmasıyla ilgilenmek zorunda değiliz, aynı zamanda daha önce çok cömert olduğumuzda yaptığımız hatalarla da ilgilenmek zorundayız" diyen Schnitzer, yaşlılara ve bakıma muhtaçlara kurumsal bakımda verilen ek ödemeler ve evde bakım yapan yakınlara yönelik destek miktarının kaldırılmasının gerekliliğini savundu.

Son dönemde birçok konuda görüş ayrılıkları yaşayan, Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) ortaklığındaki hükümet, maliyetleri düşürmeye çalışmak için emeklilik, sağlık ve yaşlı bakımı konularında potansiyel olarak "acı veren" reformlar sözü verdi.

Federal Sağlık Bakanı Nina Warken'in (CDU) yasal sağlık sigortası reformu için kabinede onaylanan bir tasarı sunmuş olmasına karşın, bakım reformu hala beklemede.

Büyüme tahmini düşürüldü

Konsey, 2026 için Alman ekonomisine ilişkin büyüme tahminini, Kasım ayında öngörülen yüzde 0,9'dan yüzde 0,5'e düşürdü. Bunun en büyük nedeni ise Ortadoğu savaşı ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı neredeyse tamamen kapatması nedeniyle artan petrol ve doğal gaz fiyatları.

Almanya ekonomisi son yıllarda, Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından yükselen enerji maliyetleri ve önemli ihracat sektörlerinde artan Çin rekabeti nedeniyle neredeyse hiç büyüme kaydedemedi.

KNA,AFP / ET,CÖ

Kaynak: Deutsche Welle