Almanya'da Milka'ya 'hileli ambalaj' davası

Almanya'da Hamburg Tüketiciyi Koruma Merkezi, fiyatlarına zam yaparken gramajı da azaltan Milka'ya dava açtı. Çikolata üreticisi şirket, "tüketiciyi yanıltmakla" suçlanıyor.Hamburg Tüketiciyi Koruma Merkezi, Milka markalı çikolatalarda sene başında yaptığı zammın ardından ürünlerin gramajında da azaltmaya giden Milka'nın üreticisi Mondelez şirketine dava açtı. Hamburg Tüketiciyi Koruma Merkezi'nden Armin Valet, 1 Eylül Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "haksız rekabet" ve "hileli ambalaj" suçlamasıyla Bremen Bölge Mahkemesi'ne başvurduklarını, konunun sorumlu mahkemece karara bağlanmasını amaçladıklarını belirtti. Milka, sene başında kakao fiyatlarındaki artışı gerekçe göstererek ürünlerine yüzde 48'e varan zamlar yapmış, kısa süre sonra birçok ürünün gramajını 100'den 90 grama düşürmüştü.

Hamburg Tüketiciyi Koruma Merkezi uzmanı Valet ayrıca yasama organlarını da "küçülen ambalaj içerikleri hakkında bağlayıcılığı olan düzenlemeler yapmaya" çağırdı.

Tüketiciyi Koruma Merkezi: Müşteri aldatılıyor

Hamburg Tüketiciyi Koruma Merkezi'nden gıda uzmanı Armin Valet, birçok tüketicinin Milka çikolatasını yıllardır alıştığı ambalajda satın aldığını ve görsel olarak değişmeyen çikolatayı satın alırken gramajın da değişmediğini varsaydığını belirtiyor: "Ancak tüketiciler aldatılıyor, çünkü 90 grama indirilen birçok Milka çeşidi için müşteri ya aynı parayı ödüyor ya da onu daha yüksek fiyata satın alıyor."

Tüketiciyi koruma merkezlerinin tespitine göre, Milka çikolatalarındaki fark ancak yeni ürün ile eski ürün yan yana konup doğrudan karşılaştırılırsa fark ediliyor. Uzmanlar, Milka'nın bunu, ambalaj ve tasarım aynıyken, yeni paketteki çikolatanın yaklaşık bir milimetre daha ince olmasıyla yaptığını kaydediyor.

Olayın mahkemeye intikal etmesi de buna dayanıyor. Zira Hamburg Tüketiciyi Koruma Merkezi uzmanlarına göre, gramajdaki azalmaya dair paketler üzerinde açık ve net, kolayca görülebilir bir ibare olması gerekiyor. İbare ambalajın ön yüzünde küçük bir şekilde yer alıyorsa da onlara göre bu kolayca gözden kaçabiliyor.

Merkez, yaptıkları suç duyurusuyla şimdi bu konuda bir mahkeme kararı çıkmasını ve bu tür değişikliklerin ambalajlar üzerinde tüketicinin anlayabileceği netlikte yer almasını amaçlıyor.

"Yasa koyucu gerekli düzenlemeleri yapmalı"

Hamburg Tüketiciyi Koruma Merkezi uzmanı Valet, federal hükümetten küçülen ambalaj içerikleri hakkında bağlayıcılığı olan düzenlemeler talep ediyor. Valet'e göre, üreticiler gramajdaki değişiklikler hakkında en az altı ay boyunca bir uyarı ibaresi koymaya zorlanmalı; ayrıca, ambalaj boyutu da içeriğe göre küçülmeli ve tüketiciyi yanıltıcı şekilde, mesela ürün inceltilerek gizlenmemeli.

Valet, Mondelez gibi şirketleri, mevcut yasal boşluğu "utanmazca kullanmakla" suçluyor ve geçtiğimiz yıllarda söz konusu gıda devinin yanıltıcı uygulamalarıyla ilgili yüzlerce şikayetin kendilerine ulaştığını aktarıyor. Hamburg Tüketiciyi Koruma Merkezi, içinde binden fazla ürünün yer aldığı bir "hileli ambalaj" listesi tutuyor. Bu listede Milka ürünleri de yer alıyor.

Mondelez: Kakao fiyatları arttı

Üretici Mondelez firması ise suçlamaları reddediyor ve şeffaflığın şirketin en büyük önceliklerinden olduğunu savunuyor. Şirketten yapılan açıklamada, her çikolatanın ağırlığını ürün ambalajında açıkça belirttikleri kaydedilerek, müşterilerin sosyal medyada değişiklikler hakkında bilgilendirildiğini de belirtildi. Şirket, bütün Milka çikolatalarının ağırlık listesinin Milka'nın internet sitesinde duyurulduğuna da işaret etti.

Şirket, fiyat artışının kendileri için her zaman son çare olduğunu vurgulayarak, son aylardaki artışın tedarik zinciri ve ürün hammaddelerindeki artıştan kaynaklandığını belirtti. Mondelez, "Örneğin, kakao fiyatları son bir yılda neredeyse üçe katlanarak rekor seviyeye ulaştı" diyerek, rekabetçi kalmak ve lezzet ile kaliteden ödün vermemek için, Milka'nın standart boyutlu ve büyük boyutlu çikolatalarının ağırlığını buna göre ayarladığını ifade etti.

Tüketicilerden Milka'ya negatif ödül

Milka'nın ünlü Alp sütlü (Alpenmilch) çikolatası, tüketici örgütü Foodwatch tarafından düzenlenen çevrimiçi bir oylamada geçen ay "Yılın En Küstah Reklam Yalanı" seçilmiş, olumsuz "Altın Rüzgar Gülü" ödülüne layık görülmüştü. Milka Alpenmilch çikolatasının fiyatını sene başında 1,49 eurodan 1,99 euroya yükseltilmiş, kısa süre sonra da ürün içeriği 100 gramdan 90 grama düşürülmüştü. Tüketiciler, bu durumun sonuç olarak çikolatanın fiyatında yüzde 48'lik artışa yol açtığı gerekçesiyle Milka'yı olumsuz ödülde birinciliğe layık görmüştü.

Foodwatch'tan Rebekka Siegmann, "Milka, küçülen ambalajın mükemmel bir örneği ve tam da bu nedenle tüketiciler onu yılın en küstah reklam yalanı seçti. Gizli fiyat artışları, gıda endüstrisinin giderek daha popüler hale gelen bir hilesi" değerlendirmesini yapmıştı.

Süreç nasıl ilerleyecek?

Hamburg Tüketiciyi Koruma Merkezi'nin suç duyurusunda bulunduğu Bremen Bölge Mahkemesi, şimdi konuyla ilgili Milka'nın üretici şirketinden yanıt vermesini talep edecek. Ardından hakimler, sürecin nasıl ilerleyeceğine karar verecek. Mahkeme sözcüsüne göre, vakanın sözlü bir duruşma olarak yapılması ve karara bağlanması da mümkün.

Milka zararda mı?

Milka'nın üreticisi Mondelez, artan kakao fiyatlarına rağmen maliyetlerini telafi etmeyi başardı ve Avrupa'daki güçlü talep sayesinde ikinci çeyrekte tahminleri aşarak net satışlarını 8 milyar 980 milyon dolara yükseltti. Böylece, hisse başına kar da 73 sent ile 68 sentlik tahminin üzerinde gerçekleşti.

Buna karşılık, Kuzey Amerika'da durum farklı oldu. Şirket, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük politikalarının yol açtığı ekonomik belirsizlik nedeniyle satış hacminin yüzde 2,4 oranında azaldığını duyurdu. Toblerone'nin de üreticisi olan Mondelez, ABD'de Trump'ın politikalarının tüketici harcamalarını baskıladığını ve alıcıları görece ucuz markalara yönelttiğini belirtti.

Reuters,dpa,AFP / ETO,MUK