Almanya'da kalifiye eleman sıkıntısı giderek büyüyor - Haberler

Almanya'da bir süredir devam eden nitelikli eleman açığı bir türlü kapatılamıyor. Uzmanlar daha fazla vasıflı göçmene kapıların açılması gerektiğini dile getiriyor.Almanya'da ekonomi çevrelerinin uzun süredir şikayetçi olduğu vasıflı eleman açığı giderek büyüyor. Frankfurter Allgemeine Zeitung Salı günü konu ile ilgili yayınladığı haberde, Alman Ekonomi Enstitüsü (IW) ile Alman Kalkınma Bankası (KfW) tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen bir araştırmanın sonuçlarını aktardı.

Buna göre koronavirüs pandemisi sırasında hızla artan nitelikli eleman açığı, kısıtlamaların neredeyse tamamen kalktığı günümüzde çok sayıda işletmeyi güç durumda bırakacak seviyeye tırmandı.

Haberde, şirketlerin yüzde 44'ünün kalifiye eleman eksikliği nedeniyle faaliyetlerini azaltmak veya üretimlerini kısmak zorunda kaldığı belirtildi.

Araştırmanın sonuçlarına dayandırılan haberde, Alman sanayisinin Nisan ayında salt doğa bilimleri ve teknoloji alanlarında yaklaşık 320 bin eksik uzmanla çalışmak durumunda kaldığı belirtildi. Buna göre açık bir yıl öncesine göre yaklaşık iki kat arttı.

Aynı şekilde, eleman açığı nedeniyle faaliyetlerini yavaşlatmak zorunda kaldığını ifade eden şirketlerin sayısı da bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 40 artarak, iki misline çıktı. Böylece 2011'den bu yana yapılan anketlerdeki en yüksek seviye tespit edilmiş oldu.

Nitelikli eleman eksikliğinin "uzun vadede muhtemelen daha ciddi" sonuçları olacağına vurgu yapılan haberde, sektör temsilcilerinin daha fazla göçmen personele ihtiyaç duyulduğuna yönelik hatırlatmalarına da yer verildi. Uzmandan uyarı

Alman Zanaatkarlar Merkezi Birliği Genel Sekreteri Holger Schwannecke de katıldığı bir televizyon programında, vasıflı eleman eksikliğinde yaşanan sıkıntının kendi branşlarında da hissedildiğini belirterek, "Yeteri kadar nitelikli profesyoneller yok" dedi. Bunun bazı nedenleri olduğunu belirten Schwannecke özellikle meslek okullarından mezun olanların sayısının on yıl öncesine göre yaklaşık 100 bin azalmasının sonuçlarına dikkat çekti. Uzman ayrıca zanaatkarlara takdirin azalması ve mesleklerinin gelecekleri hakkında yeterince bilgi olmamalarının da bu düşüşte belirleyici olduğunu söyledi.

AFP/TY,JD

Deutsche Welle / Güncel