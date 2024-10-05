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Almanya'da Çin yapımı otomobil ilgisi artıyor

Almanya'da Çin yapımı otomobil ilgisi artıyor
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Almanya'da yapılan bir ankete göre, katılımcıların yaklaşık üçte ikisi Çin yapımı otomobil almayı düşünüyor. Gençler arasında bu eğilim daha belirginken, fiyat avantajı en önemli etken olarak öne çıkıyor.

Almanya'da yapılan bir ankete katılanların yaklaşık üçte ikisinin, Çin yapımı otomobil almayı düşündüğü ortaya çıktı. Almanya'nın devlete ait yayın kuruluşu ARD'de yayımlanan Tagesschau programında Cuma günü açıklanan ve Almanya Otomobil Kulübü'nün yaptığı ankete katılanların yüzde 59'u, Çin yapımı otomobil almanın kendileri için bir seçenek olduğunu söyledi. Gençler arasında Çin yapımı otomobil alma isteği daha da güçlü. 30-39 yaşlarındaki kişilerin yüzde 74'ü Çin yapımı otomobil alma isteği sergilerken, 18-29 yaş grubunda bu oran yüzde 72 olarak ölçüldü.

EN ÖNEMLİ ETKEN DÜŞÜK FİYAT

Ankete göre Çin yapımı otomobil almak isteyenler arasında fiyat avantajı en büyük role sahip. Almanya Otomobil Kulübü'nün Nisan ayında yayımladığı bir rapora göre Avrupa'da resmi yeni otomobil değerlendirme programı olan EURO NCAP çarpışma testinde Çinli markaların otomobilleri yüksek güvenlik seviyesi sergiledi. Son üç yılda Çin ve Avrupa'dan 13 farklı model üzerinde yapılan testleri dikkate alan kulüp, Nisan ayında "Çinli otomobil üreticileri, büyük gelişme sergilemiş durumda ve yerleşik markalarla boy ölçüşebiliyor" sonucuna vardı.

ÇİNLİ OTOMOTİV MARKALARINA YENİ VERGİ

ABD yönetiminin Çin'de üretilen donanım ve yazılımların Amerika'da kullanımını yasaklayacağına ilişkin adımı sonrası bu Kez Avrupa Konseyi benzer bir adım attı. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Çin yapımı elektrikli otomobillere yüzde 45'e varan oranda ilave gümrük vergisi uygulanması teklifine destek verdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Teknoloji Otomobil Almanya Ekonomi Güncel

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