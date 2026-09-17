Almanya Başbakanı Merz: "Koşulsuz transatlantik dostluk dönemi muhtemelen uzun bir süre için geride kaldı"

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Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, ABD ile ilişkilerde köklü bir değişim yaşandığını vurgulayarak, "koşulsuz transatlantik dostluk" döneminin muhtemelen uzun bir süre için geride kaldığını söyledi.

Merz, Berlin'de CDU'nun Berlin Eyalet Meclisi seçimlerindeki başbakan adayı Stefan Evers ile katıldığı seçim etkinliğinde Almanya-ABD ilişkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa'nın karşı karşıya olduğu değişimlere dikkati çeken Merz, "dönüm noktası" olarak nitelendirilen sürecin artık gerçeğe dönüştüğünü ifade etti.

Merz, yaşanan değişikliklerin kapsamının ve Avrupa'nın iç ve dış güvenliği açısından ortaya çıkan risklerin gelecek yıllarda daha iyi anlaşılabileceğini kaydetti.

Eski ABD başkanları John F. Kennedy ve Ronald Reagan'ın geçmişte Berlin'de gerçekleştirdikleri temaslara atıfta bulunan Merz, "Bu dönem, bu koşulsuz transatlantik dostluk dönemi, muhtemelen uzun bir süre için geride kaldı." dedi.

Atlantik'in diğer tarafında siyasi tutumda ve transatlantik ittifaka ilişkin değerlendirmede değişiklik yaşandığına işaret eden Merz, bunun Avrupa için daha fazla sorumluluk alma gereğini ortaya çıkardığını belirtti.

Almanya'nın iş modeli artık sona erdi

Merz, geçmişte Almanya'nın ekonomik modelinin Çin'den ucuz ürünler, Rusya'dan ucuz petrol ve doğal gaz ve ABD'den güvenlik üzerine kurulu olduğuna değinerek, bu dönemin sona erdiğini savundu.

Merz, "Bu dönem, yani 'Federal Almanya Cumhuriyeti' iş modeli artık sona erdi. ve bu bir daha geri gelmeyecek." ifadelerini kullandı.

Almanya'nın bu gelişmeler karşısında daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğinin altını çizen Merz, "Artık kendimiz için daha fazla sorumluluk üstlenmekte geç bile kalmıştık." dedi.

Merz'den göç mesajı

Merz, göç politikasında önemli değişiklikler yaptıklarını, 2024'e kıyasla düzensiz göçte yüzde 60'ın üzerinde düşüş yaşandığını ifade etti.

Almanya'nın bir göç ülkesi olduğunu ve böyle kalacağını vurgulayan Merz, ancak göçün sosyal güvenlik sistemlerine değil, iş gücü piyasasına yönelmesini istediklerini dile getirdi.

Merz, Almanya'da uzun yıllardır yaşayan ve çalışan göçmenlerin ülke ekonomisi ve toplum açısından önemine işaret ederek, "Ne hastane, ne huzurevi, ne şantiye, ne restoran, ne de otel. On yıllardır Almanya'da yaşayan, burada çalışan, buraya entegre olmuş göçmenler olmasaydı hiçbir şey işler halde olamazdı." diye konuştu.

Almanya'da yabancı düşmanlığına yer olmadığının altını çizen Merz, özellikle antisemitizme karşı mücadele edilmesi gerektiğini savundu.

Merz, kurallara uymayanların Almanya'yı terk etmek zorunda kalacağını, bu konuda ilgili hükümetlerle de görüşmeler yaptıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA