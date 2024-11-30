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Alkollü Sürücü Kovalamaca Sonrası Yakalandı

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, yarım saat süren kovalamaca sonrasında yakalandı. Sürücü, pazar cezası uygulandıktan sonra gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri devriye sırasında 34 F 1448 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu.

Kaçan ve ekiplerce takip edilen otomobil, Fatih Bulvarı'nda polis arabalarıyla yol kapatılarak durdurulmak istendi ancak sürücüsünün manevralarıyla araçların arasından geçerek devam etti.

Sürücüsü ikaza uymayan araç, yarım saatlik kovalamacanın ardından 7. Sokak'ta durduruldu.

Alkollü olduğu belirlenen ve pazar cezası uygulanan sürücü E.B.Ü. ve araçta bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Fırat Keskinkılıç - Güncel
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