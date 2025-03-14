Alibaba, Yeni Yapay Zeka Asistanı Quark'ı Duyurdu

HANGZHOU, 14 Mart (Xinhua) -- Çinli e-ticaret devi Alibaba, perşembe günü Qwen tabanlı gelişmiş muhakeme modeli tarafından desteklenen kapsamlı yapay zeka asistanı Quark uygulamasının yeni sürümünü duyurdu.

Alibaba'nın genel kullanıcıya yönelik işletmeleri arasında, tescilli temel modellerinden tam olarak yararlanan ilk uygulama olan Quark, Alibaba'nın işletmelerinde yapay zekayı entegre etme stratejisinde önemli bir kilometre taşını oluşturuyor.

Yenilenen Quark, yapay zeka sohbet robotu, derin düşünme, derin araştırma ve görev yürütme gibi gelişmiş yetenekleri kolay bir kullanıcı arayüzünde sunuyor. Yenilik, akademik araştırmadan belge taslağı hazırlamaya, görüntü oluşturmaya, sunumlara, tıbbi teşhislere, seyahat planlamasına ve problem çözmeye kadar çeşitli işlevleri yerine getirmeyi amaçlıyor.

Kullanıcıların karmaşık, çoklu sorular sormasına olanak tanıyan yeni uygulama, verilen karşılıklara doğrudan arama motorları içinde daha derin bilgi ile yanıt veriyor.

Quark'ın CEO'su ve Alibaba Group'un Başkan Yardımcısı Wu Jia, "Quark'ın bu yükseltilmiş sürümü sadece bir başlangıç. Model yeteneklerimiz gelişmeye devam ettikçe, Quark'ı kullanıcıların yapay zeka ile her şeyi keşfedebilecekleri sonsuz olasılıklara açılan bir kapı olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Alibaba Group bünyesinde 2016 yılında bir web tarayıcısı olarak hayata geçirilen Quark, Çin'de 200 milyondan fazla kullanıcısıyla yapay zeka destekli lider bir bilgi hizmetleri platformu haline geldi.