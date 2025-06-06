Alibaba'nın Qwen3 Modeli, DeepSeek'i Geride Bıraktı

Çinli teknoloji şirketi Alibaba'nın yapay zeka modeli "Qwen3"ün, performans testlerinde DeepSeek'i R1 modelini geride bıraktığı bildirildi.

Yapay zeka Büyük Dil Modelleri (LLM) için performans testleri yapan bağımsız LiveBench platformunun verilerine göre, Qwen3 model ailesi açık kaynak modellerinde yapılan testlerde en iyi performansı gösterdi.

Qwen3, kodlama, matematik ve veri analizinde DeepSeek'in R1 modelini geride bıraktı.

Alibaba, 600 milyondan 235 milyara kadar parametreye sahip 8 gelişmiş yapay zeka modelinden oluşan Qwen3 ailesini nisan ayında piyasaya sürmüştü.

Qwen3, daha önce yapılan testlerde ABD'li yapay zeka şirketi OpenAI'ın o1 ve Çinli yapay zeka şirketi DeepSeek'in R1 modellerini yakalayan veya aşan performanslar kaydetmişti.

Çin'de yapay zeka sektörü hızla gelişiyor

Bu yıl Çin'den çıkan iki modelin açık kaynaklı modeller arasında üstünlük sağlaması ülkede yapay zeka sektöründeki yoğun rekabeti ve hızlı gelişimi gösteriyor.

Çin'de High-Flyer Quant yatırım fonunun desteklediği DeepSeek, diğer yapay zeka şirketlerine kıyasla düşük maliyetle ve az sayıda çip kullanarak geliştirdiği açık kaynaklı yeni modeli R1'i ise 20 Ocak'ta piyasaya sürmüştü.

Dünya çapında kısa sürede yoğun şekilde kullanılmaya başlanan yapay zeka modeli, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT'yi de geride bırakarak, en fazla indirilen yapay zeka uygulaması olmuştu.

DeepSeek'in yapay zeka modelinin ABD'de büyük yatırımlarla geliştirilen muadillerinden çok daha düşük bir bütçeyle daha iyi performans sergilemesi, teknoloji dünyasında sarsıntıya yol açmış ve teknoloji hisselerinde satış baskısı oluşturmuştu.

Yapay zeka modelinin başarısı, ABD ile Sovyetler Birliği arasında uzay yarışını başlatan gelişme olarak görülen Sovyetler'in 1957'de Sputnik uydusunu fırlatmasına benzetilerek, ABD ile Çin arasındaki rekabette, yapay zeka alanında yarış başlatacak bir "Sputnik anı" olduğu yorumu yapılmıştı.